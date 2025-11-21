２１日に東京ドームで開催された「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」に参列した巨人・坂本勇人内野手が囲み取材に応じ、長嶋さんへの思いを語った。

以下は一問一答

ーどんなことを思った。

「やっぱり本当に今のプロ野球が毎日こんなにたくさん入ってくれるようになったのは、長嶋茂雄さんの功績があってからこそだなというのは今日また改めて感じましたし、本当に偉大な大先輩、チームに僕も入れて改めて光栄な気持ちになりました」

ー若手時代の思い出。

「本当に後光が差しているなというのは僕も初めてお会いしたとき思いましたし、人生でそういうふうに感じた人というのは僕は長嶋さんだけだったので。本当にはい、その印象しかないですね」

ーパワーを感じていた？

「僕はユニホームを着ている期間はかぶっていないんですけど、キャンプにこられたときに初めて僕はお会いしたんですけど。なんか本当に輝いているなと言うのは本当に感じたので。本当に太陽のような人だとみなさん言いますけど、本当にその言葉が一番合うなというのはすごい思います」

ー猛打賞の１８６回目のタイミングが長嶋茂雄デー。坂本選手と結びつきを感じている人も多い。

「本当に恐れ多くて、結びつけることはできないと思うんですけど、長嶋さんの猛打賞の記録を並んだ日、抜いた日？ そういう日に達成できたり、本当に偉大な大先輩ですけど少しでも近づけるように、これからも頑張りたいなと今日また改めて思いました」

ー勝つ！勝つ！勝つ！という言葉もある。長嶋さんのレガシーをどう受け継いでいく。

「僕は本当に一緒にプレーしたことないのであれなんですけど、常にファンの方を意識してプレーしていたというのはいろんな方から聞いているので、やっぱりジャイアンツの選手は今後もそういうところも意識しながらやっていけたらいいんじゃないかなというのは。そういうところはいい伝統としてつなげていければいいなと思います」