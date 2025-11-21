27年度前期朝ドラはバカリズム脚本×森田望智主演『巡るスワン』 女性警察官が主人公
2027年度前期のNHK連続テレビ小説の制作・主演発表会見が21日、東京・渋谷の同局で行われ、作品タイトルは『巡る(まわる)スワン』で、脚本をバカリズムが担当、主演を森田望智が務めることが発表された。
2027年度前期連続テレビ小説 制作・主演発表会見に出席したバカリズムと森田望智
『巡る(まわる)スワン』の主人公は、刑事に憧れ警察官になった女性警察官。しかし、配属されたのは“生活安全課”。どこにでもある日常を過ごす主人公が“何も起こらない日常を守る”という道を見つけるまでのヒューマンコメディとなる。
会見にはバカリズム、森田、制作統括の桑野智宏氏が出席。バカリズムは「僕は普段バラエティ番組とか出たりしていますので、そのスケジュールの中でこれちょっと厳しいんじゃないかみたいな感じではあったんですけど、なかなかこんなチャンスないですし、僕にオファーが来ること自体、そして芸人が朝ドラの脚本を書くという現象がちょっと面白いなと思いまして。せっかくなのでやらせていただきたいなと風に思いました」と執筆を決意した思いを語った。
主演の森田は「本当にびっくりびっくりびっくりびっくりな気持ちで、最初本当に驚いて、なぜ私なのかわからなくて」とオファーを受けたときの心境を告白。「特別キラキラしているわけでもなく、かわいいというわけでもなく、才能に秀でているものもなく、と思っている中、どんなお話なんだろうと聞いた時に、当たり前の日常を毎日それとなく頑張っていて、それとなくお友達とご飯をして楽しんだり、すごく共感性のある主人公だなと。これだったら私にものすごく近いかもしれないなと思いましたし、キラキラしてなくてもできるんじゃないかなと思ってちょっと納得しました」と話した。
朝ドラは現在、高石あかり主演の『ばけばけ』が放送中。そして、2026年度前期は見上愛と上坂樹里がW主演を務める『風、薫る』、2026年度後期は石橋静河主演の『ブラッサム』が決定している。
