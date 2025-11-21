長嶋茂雄さんの「お別れの会」が２１日、東京ドームで開催され、選手関係者と共に桑田真澄前２軍監督が参列。聖地・東京ドームで改めてお別れの言葉を述べた。

特別な場所での献花に「 もう長嶋監督と長くね、プレーさせていただきました。育てていただいて、ありがとうございましたという気持ちで見ていましたね」と話した桑田前監督。改めて長嶋さんの存在について問われると「いやもうたくさんの方がね、お話されているように、本当に太陽のような存在で。勝負の世界ですから我々マウンド上で打席で不安と恐怖と戦っているんですけど、やはり後ろにいつも長嶋さんがいて、我々を見守ってくれているということがですね、どれだけ我々選手にとって強い存在っていいますかね、安心して戦えたんじゃないかなと思うんですよね。本当に偉大な方だと思いますね、はい」と話した。

一番印象深い出来事としては「やはり中日と対戦した１０・８と言われる試合で、もう本当に我々選手は足、体、手が震えるというね。そういう心境だったと思うんですけど、そういう中でも笑顔でね、俺たちは勝つよっていう言葉を発せられていた監督がいたのでね、本当に僕たちは勇気をもらって、グラウンドでパフォーマンスを発揮できたんじゃないかなって思います」と振り返った。

長嶋監督の意志をどのように引き継いでプロ野球界に貢献していくかという問いに「やはり最高のプレーを披露していくということが大事だと思うんですよね。やはりスポーツ、野球は楽しいんだというね。やっぱりファンのみなさんに楽しんでもらうには、我々現場選手が楽しくプレーしておかないと、ファンのみなさんも楽しめないと思うですよね。ですから良いプレーを披露する、プロの技を見せるということ、楽しむということ。それを両立しながらですね、ファンのみなさんに支えられて、そして野球スポーツビジネスが発展していくように我々も貢献していきたいな」と言い切った桑田さん。

自身と一番違ったところとして「やはり存在自体が違いますし、また１つ挙げるとすれば、やはり切り替えの早さですかね。やはり野球は１球１球結果が出ますので、ストライク、ボール、アウト、セーフ。そういう中で１球１球気持ちを切り替えていく早さですかね、すごく僕も勉強になりましたし、どなたも超えられないところじゃないですかね。結構引きずってしまうんですけど、切り替えの早さっていうのは。野球のみならずスポーツ選手にとって一番大事だと思いますので、その点大事にされていたんじゃないかなと思います」と話した。