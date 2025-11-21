元モーニング娘。の福田明日香（40）が21日、インスタグラムを更新。同グループのOGとして活動しない理由を明かした。

インスタライブの動画を公開。福田はモー娘。OGとして活動すればとの声に対し返答。「若干1人だけ浮いている人だったわけだし」と当時を回想。「絶対に私は、あの彼女がしていた仕事できねーから。マジで。すごいと思ってる。OGとして先輩としてどうですかみたいな、20周年の時に思ったんだけど、1期生としての風格を持ってくださいみたいなそういう指示があったんだよね。分かるけどさ。そういう風に見せたいっていうのは分かるんだけど。私は変な違和感を感じましたね」と本音を吐露した。

今回のライブでは現在、入院中であること、勤務していたキャバクラを除籍になったことを明かしている。

福田は98年1月、14歳の時にモーニング娘。メンバーとしてメジャーデビュー。その後、学業優先を理由にグループを卒業し芸能界を一時引退した。11年にボーカルグループ、ピースストーンのasukaとして芸能界に復帰するも、20年にピースストーンは活動休止を発表した。プライベートでは15年4月に一般男性と結婚し、翌16年2月に第1子長女を出産したが、同7月に離婚。21年11月に「闘病生活を支えてくれた人と2回目の結婚しまして」と報告したが、翌22年4月に協議離婚したことを報告していた。