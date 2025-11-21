【40・50代】短いのに女っぽい♡ シルエットがかんわいぃ「丸みショートボブ」って？

柔らかなフォルムと自然な艶で印象を引き立てる、丸みのある「ショートボブ」。短くても女性らしさを感じさせるデザインが、40・50代の髪を軽やかに見せてくれます。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、シルエットの美しさにこだわった大人にピッタリの丸みショートボブをご紹介します。

艶ブラウンが映える、上品ストレート

艶のあるブラウンカラーと、後頭部の丸みを際立たせたショートボブ。レイヤーを控えめに入れることで、つるんとした質感と立体感を両立しています。写真のように光を受けると、自然な陰影が浮かび上がり、より奥行が感じられます。落ち着きと柔らかさを感じるフォルムも魅力。

ハイトーンベージュでつくる透明感ボブ

ハイトーンのベージュカラーが明るい印象を与えるショートボブ。シンプルなストレートラインに、襟足をグッと内へ入れるカットでコンパクトなシルエットを実現しています。トーンが明るくても、赤みを抑えた柔らかな発色は肌になじみやすく、髪の動きまで軽く見せてくれるデザインです。

グレージュで仕上げる抜け感ショート

グレージュトーンにハイライトをプラスした丸みショートボブは、白髪を自然にぼかしながら透明感を引き出せるのが特徴。程よいくすみ具合で、落ち着きと明るさの絶妙なバランスをキープしています。トップは根元をふんわり立ち上げ、サイドと襟足を前に流すことで、端正なシルエットを保ちながらも抜け感を演出。大人女性にこそ似合うスタイルと言えそうです。

明るめブラウンの柔らかレイヤーボブ

やわらかい明るめブラウンをベースにした丸みショートボブ。ほんのりくすませたカラーが落ち着きを与え、軽やかな印象をつくります。ベースのプツッと感をほどよく残しつつ、トップから後頭部にかけてはレイヤーを重ねてふんわりと。サイドは自然に後ろへ流すことで、動きのあるフォルムに仕上がります。上品さと抜け感をバランスよく感じさせるデザインです。

