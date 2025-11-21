『プロ野球珍プレー好プレー大賞』ソフトバンク５年ぶり日本一＆ドジャース連覇…2025年の名場面を一挙大公開
フジテレビは12月4日、年末恒例『プロ野球珍プレー好プレー大賞』（後7：00）を放送することを発表した。福岡ソフトバンクホークスが阪神タイガースとの激戦を勝ち抜き、5年ぶり12度目の日本一で幕を閉じた今年の日本プロ野球に、大谷翔平・山本由伸・佐々木朗希が所属するロサンゼルス・ドジャースが劇的勝利でワールドシリーズ連覇を果たしたメジャーリーグと、今年の野球界も話題が尽きない１年だった。そんな2025年ならではの名場面を一挙大公開する。
【写真】「ナイスガイ」「大好きなお二人」クリスマスツリー前で2ショット披露の元木大介＆高橋由伸氏
今年は“アンバサダー”ならぬ“珍バサダー”として、『プロ野球珍プレー好プレー』のアテレコでおなじみ、アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）と、オリックス・バファローズを愛してやまない藤原丈一郎（なにわ男子）が登場。審査員には、徳光和夫（審査員長）、元木大介、杉谷拳士、“令和の野球少女”の愛称で知られる池田朱那、そしてCS放送開始から25年目を迎えた『プロ野球ニュース』で、土曜日のMCを担当している塚本恋乃葉が参加する。
さらに豪華ゲストとして、勝負強い打撃で3度の打点王を獲得し今季限りで惜しまれながらも現役引退を表明した中田翔、2013年の日本シリーズでMVPを獲得し中田同様に今季限りで引退を決断した美馬学。2020年首位打者・2022年最多安打と、横浜DeNAベイスターズの強打者として打線を牽引する佐野恵太。そして昨年のドラフトで５球団が競合したドラフト1位ルーキー、東北楽天ゴールデンイーグルスの宗山塁を迎える。
