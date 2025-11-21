安藤優子、寄せ鍋ディナーを紹介 “簡単”手料理の豪華な食卓に反響「絶対おいしいやつ」「ぜんぶ食べたいものばかり」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（66）が20日、自身のインスタグラムを更新。多彩なメニューが並ぶ豪華な“寄せ鍋ディナー”を披露し、ファンの注目を集めている。
【写真】「今度作ってみたい！」安藤優子の“簡単＆豪華”な手作り鍋料理
投稿では「昨日はサクッとお鍋の夕飯」と報告し、テーブルいっぱいに並べられた食材や料理の写真を投稿。大きな鍋には鯛のアラから取った出汁が準備され、そこへ具材を加えながら楽しむ寄せ鍋スタイルのようだ。
さらに、「蒸し牡蠣の柚子胡椒添え。ロメインレタスでシーザースサラダ 鯛の風味揚げ」など品数豊富なメニューも紹介。いずれも丁寧に作られ、食卓全体が豪華な雰囲気に包まれている。
安藤は「いろいろバタバタ仕事していたので、ある材料を投入したごっちゃ鍋です（笑）」とつづり、忙しい中でも工夫して作った食卓であることを明かした。「忙しい時のお鍋はほんと助かりますね！」と主婦目線の感想も添えている。
豪華な食卓に、コメント欄には「わぁ お鍋の出汁、絶対おいしいやつですね」「鯛の風味揚げ、美味しそうです ぜんぶ食べたいものばかり」「蒸し牡蠣、今度作ってみたい！」「簡単美味しい身体にイイ 鍋最高です」など、多くの反響が寄せられていた。
