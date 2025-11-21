ケンタッキー初のクリスマスレストランが期間限定オープン 「ビスケット」など定番商品を華やかにアレンジした特別メニューがずらり
日本ケンタッキー・フライド・チキン（以下：KFC）は、新しいクリスマス体験を提供するため、KFC初となるレストラン「KFC Christmas Restaurant」を、12月2日から7日の期間限定で、六本木ヒルズの「hills Cafe/Space」にオープンする。
【写真】定番「ビスケット」が豪華なスイーツに変身
同店では、KFCで販売するクリスマス限定メニューに加え、人気の「ポテト」や「ビスケット」など、定番商品を華やかにアレンジした、ここでしか味わえない特別メニューを提供。店内にはクリスマスツリーをイメージしたテーブルオーナメントを設置し、入口には巨大な“パーティバーレル“が登場。KFCならではの世界観に包まれながら、家族や仲間と心に残るひとときを過ごすことができる。
さらに、来場者にはオリジナルクリスマスカードをプレゼント。レストラン限定メニューは、自宅でも楽しめるようレシピを公開し、レストランでも家庭でも楽しめる“KFC流クリスマス”を提案する。
また、特別アレンジメニューに合わせて、ワイン専門店「エノテカ」とのコラボレーションによるペアリングワインを用意。「エノテカ」のソムリエが一品一品の味わいを丁寧に分析し、料理の魅力を最大限に引き立てる最適なワインをセレクト。チキンの旨みをより深く楽しめる白ワイン、クリスマス限定メニューとの相性が抜群のスパークリング、そして特別な夜を彩るリッチな赤ワインまで、多彩なラインナップを取りそろえている。KFCならではのメニューと、ソムリエ厳選のワインが織りなすぜいたくなペアリングで、クリスマスのひとときをより華やかに演出する。
■メニュー詳細（価格は全て税込）
『スモークサーモンとコールスローのグラスサラダ』500円
KFCのコールスロー、スモークサーモン、クリームチーズ、紫キャベツラぺの4層重ね。FC使用商品：コールスロー
『香るスモークチキンのシーザーサラダ』1500円
桜のチップで燻したクリスマス限定スモークチキン。
KFC使用商品：スモークチキンハーフ スタンダード
『KFCフレンチフライ とろ〜りトリュフソース添え』900円
トリュフ香る濃厚チーズソースが相性抜群。
KFC使用商品：ポテト
『サクサクチキンテンダー ライムミントのタルタルソース添え』1500円
クリスマス限定のチキンテンダーを爽やかなタルタルソースで。
KFC使用商品：チキンテンダー
『クリスマス バーベキューチキンプレート グリル野菜添え』1900円
クリスマス限定のジューシーな骨付もも肉を、香ばしいバーベキューソースで。
KFC使用商品：バーベキューチキン
『具だくさんチーズクリーム入り 五穀味鶏胸肉ローストのホリデープレート』1900円
海老ときのこの具だくさんクリームでリッチな味わい。
KFC使用商品：五穀味鶏 胸肉ロースト
『香るスモークチキンときのこのペペロンチーノ』1400円
桜のチップで燻したスモークチキンにブラックペッパーを効かせた大人の味わい。
KFC使用商品：スモークチキンハーフ スタンダード
『五穀味鶏胸肉ローストを贅沢にのせた トマトクリームパスタ』1400円
たっぷりのお肉と濃厚なトマトソース。
KFC使用商品：五穀味鶏 胸肉ロースト
『ビスケットバニラアイスサンド 〜ハニーメイプルを添えて〜』600円
焼きたてビスケット×ひんやりバニラアイス。
KFC使用商品：ビスケット
