あす22日（土）からは、今年最後の3連休という方が多いかもしれません。連休中は初日のあす22日（土）と、中日のあさって23日（日）は西日本や東日本を中心に晴れて、絶好の行楽日和になりそうです。

■紅葉映えの青空広がる

きょう21日（金）午後も関東から西では晴れて、紅葉が青空によく映えるでしょう。日ざしが暖かく、最高気温は17〜20℃で過ごしやすい見込みです。大分は19℃でしょう。北陸から北では雨や雪が降り、空気はヒンヤリと感じられそうです。

【きょう21日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ： 6℃ 釧路：10℃

青森 ： 9℃ 盛岡：11℃

仙台 ：13℃ 新潟：13℃

長野 ：14℃ 金沢：14℃

名古屋：17℃ 東京：17℃

大阪 ：18℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：16℃

高知 ：20℃ 福岡：18℃

鹿児島：20℃ 那覇：24℃

■連休初日は広範囲で行楽日和

今年最後の3連休初日のあす22日（土）朝までには、北陸や北日本の雨や雪もやむ所が多いでしょう。午後は全国的に晴れて、お出かけ日和や洗濯日和になりそうです。一日の寒暖差が大きくなりますので、脱いだり着たり調節しやすい服装を選ぶといいでしょう。

■関東や東海は晴天続く 空気の乾燥注意

連休中日となるあさって23日（日）も朝から晴れる所がほとんどですが、東北や北海道の日本海側では、にわか雨がありそうです。3連休最終日の24日（月・振休）になると、西日本や北陸でも雨のエリアが広がるでしょう。関東や東海は、3連休中は日ざしに恵まれて、空気は乾燥する見通しです。火の取り扱いや体調管理には気をつけた方がいいでしょう。