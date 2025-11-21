【ビアードパパ】数量限定“かわいい”シュークリーム発売、「プリキュア」とコラボ

シュークリーム専門店「ビアードパパ」は12月1日、テレビアニメ『キミとアイドルプリキュア♪』とコラボしたシュークリームを発売する。

「キミと食べたい!キラッキランラン♪シュークリーム!」(税込420円)を購入すると、紙製コースター(ランダムで全5種)がもらえる。商品は数量限定で、なくなり次第終了。

シュークリーム専門店「ビアードパパ」ロゴ

ビアードパパ「キミと食べたい!キラッキランラン♪シュークリーム!」

〈ビアードパパ史上最上級にかわいいシュークリームが誕生〉

「キミと食べたい!キラッキランラン♪シュークリーム!」は、いちごチョコをコーティングしたサクサク食感のパイシュー生地に、ハート型マシュマロ、カラフルなハートシュガーチップをトッピングした。生地の中には、ミルキーな優しい甘さが特徴の「いちごミルククリーム」が入っている。商品はコラボ限定パッケージで提供する。

同商品には、1個購入につき「キラキラ!紙製コースター」1枚が付く。コースターは全5種の中からランダムでの提供となり、種類は選べない。

付属の「キラキラ!紙製コースター」

ビアードパパを展開する株式会社DAY TO LIFEは、「かわいいパッケージのプリキュアたちと一緒に、思わず写真を撮りたくなるキラッキランラン♪なシュークリームを、この機会にぜひお楽しみください」としている。

ビアードパパは“できたて･作りたて”にこだわったシュークリーム専門店。クリームは毎日店舗で手作りし、シュー生地は常にオーブンで焼き上げている。注文を受けてからクリームを詰めて提供する、実演販売スタイルが特徴。原料にこだわっており、防腐剤や安定剤を限りなく排除しているという。

【クレジット表記】

(C)ABC−A・東映アニメーション