こんがりからあげのような色をしていたトイプードルの赤ちゃん犬。成長すると想像の上を行く変化を遂げたようで…？何度も見返してしまう衝撃の姿が話題を集めています。投稿には「ツートーン可愛すぎ♡」「2度美味しい！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『からあげみたいな色』の赤ちゃん犬→大きくなった結果…どう見ても別犬な『衝撃の成長記録』】

からあげみたいな色のふくくん

TikTokアカウント「user450325560690」に投稿されたのは、トイプードルの「ふく」くんの成長を捉えたビフォーアフター。

片手で持てるほど小さい子犬のふくくん。このとき初めてのお風呂を頑張っていたそう。ちゃぷちゃぷとお湯をかけられてもどことなくキョトン顔のふくくん。初体験のためまだ苦手意識はないのかもしれませんね。

このときのふくくんは、こんがりとしたからあげのようなお色だったといいます。キレイな色味はパクついてしまいそうなほど美味しそうに見えたとか。飼い主さんの手に小さく収まる姿も、からあげを想起してしまいます…！

1年後の衝撃の姿

そんな初めてのお風呂から1年後のふくくんの姿は衝撃的でした。お顔も体も真っ白ふわふわ、雪の妖精のようなお姿に変貌を遂げていました…！

1年前のからあげのような色味はお耳だけ。白と淡い茶色のツートーンカラーは何ともスタイリッシュ。トイプーさんの魅力であるふわふわの被毛とつぶらな瞳がチャーミングなふくくん。2度美味しい！？ふくくんの変貌っぷりには多くの人が笑顔になったのでした♡

この投稿には「無限に可愛いですね」「ここまで薄くなるとは…！」といった驚きと称賛の声が寄せられました。

飛んできた！見事な大ジャンプ♪

おもちゃ遊びが大好きなふくくんの様子が、別投稿に紹介されています。飼い主さんの手のひらに乗っているおもちゃから目が離せないふくくん。投げるのか転がすのか…おもちゃの動向を凝視していたとか。

焦らすように右へ左へとおもちゃを動かす飼い主さんに、ジッと狙いを定めて大ジャンプ…！まさに『飛んできた』という表現がぴったりなほどダイナミックだったとか。そんなふくくんに笑いが止まらない飼い主さんなのでした。

ふくくんと先輩犬もこちゃんの愉快な日常は、TikTokアカウント「user450325560690」をチェックしてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「user450325560690」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております