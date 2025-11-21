“112億円左腕”を「クローザーとして頼りにはできない」ド軍、FA市場で誰を狙うのか？「ディアスかスアレスを獲得できれば…」

ドジャースはスコットに代わるクローザーを探す必要がありそうだ(C)Getty Images

ドジャースの来季に向けて課題に挙げられているのがブルペン陣だ。今オフは、FAなどでリリーフの補強が行われると予想されているが、果たして市場の誰をターゲットにするのだろうか。

【動画】サヨナラ満塁弾を浴びた守護神スコットの投球シーン

ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは10月を通して先発投手をリリーフとして起用することで、これらの苦戦を軽減することができた。しかし、162試合のレギュラーシーズンを通して見ると、それは実現可能な解決策ではない」と指摘している。

米スポーツ専門局『ESPN』のアルデン・ゴンザレス記者によれば、9回を任せられるクローザーの獲得を目指しているという。

ドジャースは左腕のタナー・スコットを4年総額7200万ドル（約112億円）の契約で獲得したが、レギュラーシーズンでは度重なるセーブ失敗で安定感を欠いた。ポストシーズンでは登板機会がなかった。

同メディアは「チームはスコットの来年の巻き返しを期待しているものの、2026年シーズンに向けて、彼をクローザーとして頼りにはできないと認識している」と、今オフのFA市場では、エドウィン・ディアスやロベルト・スアレス、デビン・ウィリアムズやピーター・フェアバンクスと、多くの選択肢があることを伝えている。