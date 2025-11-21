“112億円左腕”を「クローザーとして頼りにはできない」ド軍、FA市場で誰を狙うのか？「ディアスかスアレスを獲得できれば…」
ドジャースはスコットに代わるクローザーを探す必要がありそうだ(C)Getty Images
ドジャースの来季に向けて課題に挙げられているのがブルペン陣だ。今オフは、FAなどでリリーフの補強が行われると予想されているが、果たして市場の誰をターゲットにするのだろうか。
【動画】サヨナラ満塁弾を浴びた守護神スコットの投球シーン
ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ドジャースは10月を通して先発投手をリリーフとして起用することで、これらの苦戦を軽減することができた。しかし、162試合のレギュラーシーズンを通して見ると、それは実現可能な解決策ではない」と指摘している。
米スポーツ専門局『ESPN』のアルデン・ゴンザレス記者によれば、9回を任せられるクローザーの獲得を目指しているという。
ドジャースは左腕のタナー・スコットを4年総額7200万ドル（約112億円）の契約で獲得したが、レギュラーシーズンでは度重なるセーブ失敗で安定感を欠いた。ポストシーズンでは登板機会がなかった。
同メディアは「チームはスコットの来年の巻き返しを期待しているものの、2026年シーズンに向けて、彼をクローザーとして頼りにはできないと認識している」と、今オフのFA市場では、エドウィン・ディアスやロベルト・スアレス、デビン・ウィリアムズやピーター・フェアバンクスと、多くの選択肢があることを伝えている。
記事では、「ドジャースは、9回のオプションとしてディアスかスアレスを獲得できれば、非常に大きな自信を持つことができるだろう。彼らは、より短期の契約で獲得できるウィリアムズやフェアバンクスを獲得するよりも、さらに安心感を覚えるはずだ」と記した。
来季、世界一3連覇を目指すドジャースの最後のマウンドを任されるのは誰になるのか、注目が集まる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]