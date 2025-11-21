「病院」という言葉を聞いた大型犬、嫌になりすぎて…？気持ちが出過ぎている「表情」が可愛いと反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で156万回再生を突破し、「わかりやすすぎるｗ」「この顔大好き」といったコメントが寄せられています。

【動画：『病院』という言葉を聞いた大型犬→嫌になりすぎて…気持ちが出過ぎている『表情』】

「病院」て言った…？

TikTokアカウント「ho__vell」に投稿されたのは、「病院」という言葉を聞いてしまったゴールデンレトリーバーの男の子「ヴェル」くんの様子。ヴェルくんは、ショックのあまり下を向いてオスワリしているようです。

病院が大嫌いだというヴェルくん、下を向いたまま視線だけをチラッとこちらに向けてきます。ヴェルくんは無言なのに、目線だけで気持ちを訴えかけてきます…！

いつもとはまるで別犬

視線のみで、「病院、拒否です…」を伝えてくるヴェルくん。上目遣いでのチラ見は、気の毒ながらも思わず笑いが込み上げてしまいます。

ヴェルくんはおててを揃えて端っこでオスワリして、目以外は全く動く気配がありません。普段のとってもお茶目で元気なヴェルくんとは、まるで別犬のよう。

悲壮感、全開…

下を向いてしょんぼりしているヴェルくんからは、「僕は病院に連れて行かれるのです…」という悲壮感しか漂っていません。終始悲しさ全開の表情をしていたんだとか。

病院が嫌いすぎて、「気持ちが出過ぎている」可愛い表情を見せてくれたヴェルくん。頑張って「診察」という試練を乗り越えて、元気な毎日を過ごしてほしいものです。

投稿には「わかりやすすぎるｗ」「この顔大好き」「言葉分かってるな」「抱きしめてあげたい」「人間でも嫌だもんｗ」「たまらん表情！」といったコメントが寄せられています。

ヴェルくんの茶目っ気たっぷりの日常は、TikTokアカウント「ho__vell」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ho__vell」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。