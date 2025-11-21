¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌîµåÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ãº¤¤ë¤è¤Í¡×¡ÚÂÐÃÌ¡¡·Ý¿Í¡¦¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡ß¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¸µ±ÊÃÎ¹¨¡Û
¶ÌÂÞ»á¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤È¸µ±Ê»á¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¤ÎÂÐÃÌ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¶Ì¤Á¤ã¤óÀÖºäËÜÅ¹¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿
º£Ç¯6·î¤ËÀÂµî¤µ¤ì¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜÆü11·î21Æü¡¢½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤ÆºòÇ¯8·î¤è¤êÇÛ¿®¤·¤¿Ï¢ºÜ¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎËÜ¤ÎÃø¼Ô¡¦¸µ±ÊÃÎ¹¨»á¤È¡¢Âç¤ÎÌîµå¹¥¤·Ý¿Í¡¦¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµå³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·Â³¤±¤¿¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤Ë´¶¼Õ¤È°¥Åé¤ÎÇ°¤òÊú¤¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤Æ"¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº"¤Î°ÎÂç¤µ¤ò¸ì¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¸µ±Ê¡¡¥×¥íÌîµå¤äÂçÁêËÐ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ë¤â¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¡£Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¶ÌÂÞ¡¡¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤¬Ìîµå¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤é¸å³Ú±àµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥Ð¥«¥Ð¥«ÂÇ¤Ä²¦Äç¼£¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤Ë´Ø¿´¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£
¿ÆÉã¤äÇ¯¾å¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÇÇ®¶¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¿ÆÉã¤Ïµð¿Í¤¬Éé¤±¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¡·ù¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢6²ó¤°¤é¤¤¤Çµ¢¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£
¸µ±Ê¡¡1974¡Ê¾¼ÏÂ49¡ËÇ¯10·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°úÂà»î¹ç¡¢¤¢¤ÎÅÁÀâÅª¤ÊÌ¾¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤··«¤êÊÖ¤·Êü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÂÞ¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ïµã¤¤¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤È¤Ï¡Øµð¿Í¤ÎÂÀÍÛ¡Ù¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤ë¡©¡¡³á¸¶°ìµ³ÀèÀ¸¤¬¸¶ºî¤ÎÌ¡²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡£
¸µ±Ê¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åö»þ¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢2025Ç¯¤Îº£¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¤¹¤´¤µ¤ò¸ì¤ì¤ë¿Í¤¬¤É¤ì¤À¤±¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È¥¤¥ÁÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÂÞ¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¼èºà¤·¤¿¤ó¤À¤Í¡£
¸µ±Ê¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÄ¹ÅèÅÁÀâ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¿Í¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÂÞ¡¡²¶¤ÏËÜ¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¸¶¹Æ¤òÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤Î¿Í¤Î¾Ú¸À¤âÇ»¸ü¤À¤Ã¤¿¤è¡£¿Í´Ö¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î»Ñ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤µ¤â¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¸µ±Ê¡¡¤É¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¶ÌÂÞ¡¡ÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÚ°æ½ß¤µ¤ó¤È¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤è¡£
¸µ±Ê¡¡µð¿Í¤Ç»°Í·´Ö¤òÁÈ¤ó¤À¹õ¹¾½¤Æ©¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¿ÍÊÁ¤òÉ½¤¹¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¶ÌÂÞ¡¡¹õ¹¾¤µ¤ó¤È¤«¹âÅÄÈË¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤·¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤ÆV9»þÂå¤Îµð¿Í¤ËÉé¤±Â³¤±¤¿ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ÎÄ¹ÃÓÆÁ»Î¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ï¤·¤Ó¤ì¤¿¤Í¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Ëµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¡£Æ±¤¸¥×¥íÁª¼ê¤Ë¤½¤¦»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤«¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÌ¾Êá¼ê¤À¤Ã¤¿ÂçÌðÌÀÉ§¤µ¤ó¤ÎÊ¬ÀÏ¡£
¸µ±Ê¡¡¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÁ®¤¤Ï¥«¥ó¡Ê´ª¡Ë¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤À¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡×¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ÌÂÞ¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é³Î¤«¤á¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤À¤è¤Í¡£Â¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¿¼¤¤¤è¤Í¡£¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¾¾²¬¹°¤µ¤ó¤Ë¡Ö²¶¤Ï¥×¥í¤À¤«¤é¡¢¤É¿¿¤óÃæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¤Ì¾¸À¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£ÂçÌð¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤¿¡Ö¥ä¥¯¥ë¥È¤òºå¿À¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤¾¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤¤¤¤¤Í¡£
¸µ±Ê¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Îµð¿Í¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¹²¬Ã£Ï¯¤µ¤ó¤ËÎ¨¤¤¤é¤ì¤Æ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤½¤Î¸åÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¶ÌÂÞ¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¼«¿È¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤Ë¤Ï¤º¤Ã¤È»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤°ì¸À¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¿Í¤Î¿´¤òÆÍ¤»É¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¸µ±Ê¡¡¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿¢¤¨¤Ä¤±¤é¤ì¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¤êËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Öµð¿Í¤Î¥µ¡¼¥É¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£
¶ÌÂÞ¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤¦¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¼é¤Ã¤¿µð¿Í¤Î¥µ¡¼¥É¤ÏÀ»°è¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡£¸¶Ã¤ÆÁ¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤âÃæÈªÀ¶¤µ¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤â¤É¤³¤«Íê¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤ó¤Ê¡£ÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½ÉÌ¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬Áª¼ê¤Ë¤âÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊËâË¡¤ò¤«¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÀÂ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿......¡£
¸µ±Ê¡¡ËâË¡¤Ï¤Þ¤À²ò¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¶ÌÂÞ¡¡²¶¤Ï1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢´ÔÎñ¤¬¸«¤¨¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬³èÌö¤·¤¿¾¼ÏÂ30Ç¯¡Á40Ç¯Âå¤Ï½ªÀï¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¿Æ¤ä¶µ»Õ¤Ë¤Ö¤ó²¥¤é¤ì¤ë¤Î¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¸µ±Ê¡¡ÆüËÜ¤Ïº£¤Û¤ÉË¤«¤Ç¤âÊØÍø¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢´À¿å¤¿¤é¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶ÌÂÞ¡¡¥ï¡¼¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Æ¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤µ¡£ÆùÂÎÏ«Æ¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£°ìÆüÃæÆ¯¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢µð¿Í¤Î»î¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°ìÇÕ¤ä¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤òÌþ¤ä¤¹¡½¡½¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Î¶õµ¤¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥¿¥Ã¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£
¸µ±Ê¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¾Ú¸À¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¡¢Á°¸þ¤¡¢¸µµ¤¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ÌÂÞ¡¡Ç½Å·µ¤¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÄìÈ´¤±¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ð¤«¤ê¤À¤â¤ó¤Ê¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¡ª
¸µ±Ê¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤À60Âå¡Á80Âå¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤Î¸«¤¿Ä¹Åè¤Ï¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¶ÌÂÞ¡¡¡Ö¤ªÁ°¤Ï¸«¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤³èÌö¤ò¤·¤¿¤·¡¢»³ËÜÍ³¿¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÈà¤é¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸µ±Ê¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥×¥íÌîµå¤ò¹ñÌ±Åª¤Ê¸ä³Ú¤Ë¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¤µ¤ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«Ãæ¤òÀÊ´¬¤·¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡¢¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶ÌÂÞ¡¡¿ÆÉãÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡²¦¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¸À¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤äÂçÃ«¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤¤Áª¼ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡£¾å½ñ¤¤Ï¤µ¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï»þÂå¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤Ç¤â¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Î¸»Î®¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¸µ±Ê¡¡º£¤Î¸½Ìò¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢24Ç¯¤âÁ°¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¶ÌÂÞ¡¡à·ìÃæÄ¹ÅèÇ»ÅÙá¤¬¥¼¥í¤ÎÁª¼ê¤ä¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤È¤¤¤¦ÌîµåÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤â¤é¤Ã¤Á¤ãº¤¤ë¤è¤Í¡£
¸µ±Ê¡¡ÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ÎÎò»Ë¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¶ÌÂÞ¡¡¤½¤¦¡£ÆüËÜ¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¹Ô¤¯º£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ÓÄ¾¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿·¤·¤¤È¯¸«¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£
¡ü¶ÌÂÞ¶ÚÂÀÏº¡Ê¤¿¤Þ¤Ö¤¯¤í¡¦¤¹¤¸¤¿¤í¤¦¡Ë¡¡
1967Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¿·½É°é¤Á¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¡¢1987Ç¯¤Ë¿åÆ»¶¶Çî»Î¤È¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀõÁð¥¥Ã¥É¡×¤ò·ëÀ®¡£2020Ç¯¡¢ÆÈÎ©¤·¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡Ø¿è¤ÊÃË¤¿¤Á¡Ù¡ØÈþ¤·¤¯¸Ï¤ì¤ë¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÊâ¤Êý¡Ù (¥¤¡¼¥¹¥È¿·½ñQ)¡¢¡Ø¿·½É¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¤¥ó¥Ù¡¼¥À¡¼ ¾¼ÏÂ¾¯Ç¯ÆÌ±úÅÁ¡Ù(¿·Ä¬Ê¸¸Ë)¤Ê¤É¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ØÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡Ù¡ÊBS-TBS¡Ë¡¢¡Ø¶âÍË¥ï¥¤¥É ¥é¥¸¥ªTOKYO ¤¨¤ó¤¬¤ï¡Ù¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¹¥¤¤¬¹â¤¸¤ÆÀÖºä¸«Éí¤Ë¡Ö¥¹¥Ê¥Ã¥¯¶Ì¤Á¤ã¤ó¡×¤ò³«¶È¡¢¼«¿È¤âÉÔÄê´ü¤ÇÅ¹¤ËÎ©¤Ä¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÁ´ÆüËÜ¥¹¥Ê¥Ã¥¯Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¡£
¡ü¸µ±ÊÃÎ¹¨¡Ê¤â¤È¤Ê¤¬¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë¡¡
1968Ç¯¡¢°¦É²¸©À¸¤Þ¤ì¡£Î©¶µÂç³ØÌîµåÉô4Ç¯»þ¤Ë¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´üÂÔ¤Ï¤º¤ì¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ù¡ØÇÔËÌ¤òÎÏ¤Ë¡ª¡Ù¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¤ß¤Ø¡Ù¡Ê´äÇÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø²¥¤é¤ì¤ÆÌîµå¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë!?¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò+¦ÁÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¥È¡¼¥¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿ÃË¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¹ÓÌÚÂçÊå¤Î¤¤¤¿1980Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¡Ù¡Ø¶áÅ´º²¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥×¥íÌîµå¤Ç1²¯±ß²Ô¤¤¤ÀÃË¤Î¤ª¶â¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÅìµþ¥Ë¥å¡¼¥¹ÄÌ¿®¼Ò¡Ë¤Ê¤É
¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§¶¦Æ±¡Ë
»£±Æ¡¿ËÜÅÄÍº»Î