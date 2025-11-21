庄司智春「美しかったから」 10歳長女＆ミキティを撮影した親子2ショットにファン歓喜「なんて愛おしい家族」「可愛すぎっ」
お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春（49）が20日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの“ミキティ”こと藤本美貴（40）と長女（10）とのランチの様子を公開し、温かな親子ショットが大きな反響を呼んでいる。
【写真】「美しかったから」庄司智春が思わず撮影した、ミキティ＆長女の横顔
庄司は「先日長女と3人でランチ 2人が楽しそうに話して笑って美しかったから写真を撮る」と投稿。ミキティと長女が見つめ合い、満面の笑みを浮かべる横顔が収められており、自然体で穏やかな家族時間が伝わる1枚となっていた。
さらに「そして かんぱちの塩焼きも美しかったので写真を撮ってたら 写り込んできたミキティ」とつづり、ミキティがひょっこり登場する“写り込みショット”も披露。仲むつまじい夫婦の空気感がにじむ投稿となっている。
コメント欄には、「本当宇宙1仲の良いファミリー」「可愛すぎっ」「仲良し 素敵」「かわいいいい」「美しいが美しいなぁ」「幸せでほっこりする」「泣けてくる！幸せが溢れてて！」「映り込んだミキティもご馳走です」「憧れ夫婦です！」「なんて愛おしい家族なんだろう」「こちらまでしあわせな気持ちになりました」「仲良くでほっこりしました 癒しをありがとうございます」など、多くの温かい声が寄せられている。
庄司と藤本は2009年7月に結婚。12年3月に長男、15年8月に長女、20年1月に次女が誕生しており、家族5人での仲の良さが常に話題となっている。
