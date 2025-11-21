辻希美、自宅の一室を“大改造” ハワイ風の空間を目指しDIY「すごーーーい!!」「いい感じ」「床違うだけで全然印象違う」
タレント・杉浦太陽（44）の妻でタレントの辻希美（38）が20日、自身のYouTubeチャンネルを更新。物置化していた自宅のスタジオを大改造すると宣言し、“模様替え”する様子を紹介した。
【ビフォアフ動画】「すごーーーい!!」「いい感じ」床を張り替え“雰囲気ガラリ”な自宅スタジオ ※完了は25分頃
スタジオは白を基調にした広々空間。長女の希空（17）が中学生の頃はダンスレッスンする場所としてよく使用していたそうで、1ヶ所の壁一面は鏡張りになっている。
現在、スタジオとしてはほぼ使っておらず、この一室を「打ち合わせスタジオみたいな感じで、仕事がしやすくなる場所作りをしていきたいと思います」と辻。ハワイをイメージした空間を目指すと明かした。
まずは床の“イメチェン”からはじめ、動画ではスタッフと共に木目調のナチュラルカラーの床用シート250枚を手張り。和気あいあいと楽しみながら作業を進めた。
「壁貼ってファン回したらもうハワイじゃない？緑（モンステラなどの観葉植物）置いて。テーブルとイスも頼んで、あとカーテンと…」と今後の予定を明かしながら、「完成したらさ、ここでUberしてさランチしよう。ハワイアンランチ。ロコモコ、パンケーキ」と心躍らせていた。
今回は「前編」として、床の模様替え完了までの一部始終を紹介。続きは「後編」動画で披露される。
コメント欄には「すごーーーい!!」「床違うだけで全然印象違う」「いい感じになりましたね♪」「めっちゃいい!!」「どんどんお家がリニューアルされていきますね お部屋どこ切り取ってもオシャレで可愛い」「いつもながらワチャワチャしながらやってるのが心地良いですね」「どんな部屋になるのか楽しみ」など、さまざまな反応が寄せられている。
