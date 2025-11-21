¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¤Ï¡ÖµÜ´ÜÎÃÂÀ¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯11·îÄ´ºº¡Û
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î6¡Á7Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSnow Man¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¦Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¡Ö´ÜÍÍ¡Ê¤À¤Æ¤µ¤Þ¡Ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡¢¡È¥í¥¤¥ä¥ëÃ´Åö¡É¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¡£µ®Â²¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤Ê¤É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¤È¸òÂå¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÜÍÍ¥¯¥Ã¥¥ó¥°¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆÀ°Õ¤ÊÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¤òÈäÏª¤·¤¿¤ê¡¢Ã±È¯ÆÃÈÖ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø²«¶â¤Î¥ï¥ó¥¹¥×¡¼¥ó!¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÃ±ÆÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤Ï¤¸¤á¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ö¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿¿´é¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥®¥ã¥°¤¬ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¤ÈÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥±¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯»Ä¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¤â¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤âÂ¾¤Î¿Í¤È¤ÎÍí¤ß¤â¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»³¸ý¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ«¤«¤é¥é¥ô¥£¥Ã¥È½Ð¤¿¤ê¡¢°ì²ó¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ£°ì´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤·¡¢¡ÈÀ¹¤ê¾å¤²Ã´Åö¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Âî±Û¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤È¤ª¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª ¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´§´ë²è¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¸þ°æ¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¡Öµ²±Ç¦¼ÔÂâ ¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¡£°ì»þ¤ÏSnow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤è¤ê¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤Î»Å»ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¹¥¥ë¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖSnowMan¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤äÍÄ¤¤»Ò¤Ë¤âSnowMan¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤·¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÈ´·²¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥ó¥¹¤ÈÈ¿¼Í¿À·Ð¤ò»ý¤Á¡¢½Ö»þ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥Ü¥±¡¢¤½¤·¤Æ°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¤¤¤¸¤é¤ìÌò¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¤Î²ó¤·¤¬¾å¼ê¤¯¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¿80É¼
¡Ö´ÜÍÍ¡Ê¤À¤Æ¤µ¤Þ¡Ë¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡¢¡È¥í¥¤¥ä¥ëÃ´Åö¡É¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¡£µ®Â²¤Î¤è¤¦¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò»ý¤Ä°ìÊý¤Ç¡¢ÎÁÍý¹¥¤¤Ê¤É¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ö¤ì¤Ê¤¤¥¥ã¥é¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿¿´é¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥®¥ã¥°¤¬ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡ÖÆÈÆÃ¤Î¥¥ã¥é¤ÈÉÊ¤Î¤¢¤ë¥Ü¥±¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â°õ¾Ý¤ò¶¯¤¯»Ä¤»¤ë¤«¤é¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿Ê¡°æ¸©¡Ë¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¤â¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤âÂ¾¤Î¿Í¤È¤ÎÍí¤ß¤â¤¦¤Þ¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿»³¸ý¸©¡Ë¡¢¡ÖÄ«¤«¤é¥é¥ô¥£¥Ã¥È½Ð¤¿¤ê¡¢°ì²ó¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶¯Îõ¤µ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¸þ°æ¹¯Æó¡¿117É¼
¥¿¥¤À¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤µ¤ó¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÍ£°ì´ØÀ¾ÊÛ¤ÇÏÃ¤·¡¢¡ÈÀ¹¤ê¾å¤²Ã´Åö¡É¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¤Ç¡¢Âî±Û¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤È¤ª¾Ð¤¤¤Î¥»¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª ¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î´§´ë²è¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¸þ°æ¤µ¤óÊ±¤¹¤ë¡Öµ²±Ç¦¼ÔÂâ ¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤âÂç¿Íµ¤¡£°ì»þ¤ÏSnow Man¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤è¤ê¤â¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤Î»Å»ö¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»þ´ü¤â¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°è¤òÄ¶¤¨¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¹¥¥ë¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖSnowMan¤ò¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤äÍÄ¤¤»Ò¤Ë¤âSnowMan¤¬¹¥¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡Ø¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¤·¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¹ÔÆ°¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÈ´·²¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥ó¥¹¤ÈÈ¿¼Í¿À·Ð¤ò»ý¤Á¡¢½Ö»þ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ä¥Ü¥±¡¢¤½¤·¤Æ°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë¤¤¤¸¤é¤ìÌò¤È¤·¤Æ¤âÍ¥½¨¤Ç¤¹¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿¹áÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö¥È¡¼¥¯¤Î²ó¤·¤¬¾å¼ê¤¯¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿Ä¹ºê¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§ Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)