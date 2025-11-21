株式会社プロフェッショナルバンクのHR研究所は、育児中の共働き世帯である20代～40代の男女を対象に、「2025年版・育児×男女の働き方」に関する調査を行い、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

育休取得経験の有無：男性の取得率が前年より約2割上昇

「育休の取得経験」について尋ねたところ、『ある』と回答したのは、男性が『76.5％』、女性が『95.7％』という結果になった。

前年調査で育休取得経験が『ある』と回答した方は、男性が『61.1％』、女性が『95.1％』であり、前年に比べて男性の育休取得率が伸びている傾向がうかがえる。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

女性の育休取得率は前年と同様9割以上で高水準を維持、長期取得が定着傾向

続いて、「育休を取得した期間」を聞いたところ、男性は『1ヶ月以上～3ヶ月未満』（28.7％）が最も多く、『2週間以上～1ヶ月未満』（20.8％）、『3ヶ月以上～6ヶ月未満』（17.7％）と続いた。

一方で、女性は『6ヶ月以上～1年未満』（32.0％）が最多で、『1年以上～1年6ヶ月未満』（27.5％）、『1年6ヶ月以上～2年未満』（12.6％）と続いた。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

子どもが生まれた後の働き方、男性は「業務量を減らす」、女性は「時短勤務」が中心に

「子どもが生まれる前と比べて、働き方は変化したか」と質問したところ、男性は『業務量を減らした』（34.5％）が最も多く、次いで『なにも変わっていない』（27.1％）、『在宅勤務になった』（26.5％）となった。

一方、女性は『時短勤務になった』（47.4％）が最多で、『業務量を減らした』（21.9％）、『なにも変わっていない』（21.7％）、『在宅勤務になった』（21.7％）と続いた。

前年と比べると、男性の「変化なし」が約4割から約3割に減少し、働き方の柔軟化が進んでいる傾向がうかがえる。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

職場の育児しやすさは男女とも約8割が肯定、前年より満足度が上昇傾向

「現在働いている職場は育児しやすい環境だと思うか」と尋ねたところ、男性の回答は『非常にそう思う』（27.5％）、『ややそう思う』（51.4％）、『あまりそう思わない』（16.9％）、『まったくそう思わない』（4.2％）となった。

女性の回答は『非常にそう思う』（25.9％）、『ややそう思う』（52.4％）、『あまりそう思わない』（16.2％）、『まったくそう思わない』（5.5％）となった。

『非常にそう思う』と『ややそう思う』を合わせた、現在の職場は育児しやすい環境だと思う方は男女ともに約8割を占めている。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

育児とキャリアアップの両立は、男性約7割が「可能」と回答、女性「可能」が約半数に

「育児をしながらキャリアアップは可能だと思うか」を尋ねたところ、男性の約8割が『はい』（77.3％）、女性の約半数が『はい』（53.4％）と回答した。

前年の調査結果に『はい』と回答したのは男性が70.4％、女性が48.3％という結果から、2025年は男女ともに上昇傾向にあり、特に女性の意識改善が目立つ様相となった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

仕事と育児の両立で最も難しい点：「突発的な対応」が男女共通の課題

「“仕事”と“育児”を両立する上で、最も難しいと感じる点」について尋ねたところ、男性は『突発的な対応（子どもの体調不良や行事などへの対応）』（42.0％）が最多で、『時間のやりくり（勤務時間・残業・通勤との両立など）』（29.9％）、『家事・育児分担の調整（パートナーとの協力や役割分担のすり合わせ）』（16.3％）と続いた。

女性も同様に、『突発的な対応（子どもの体調不良や行事などへの対応）』（40.5％）が最多で、次いで『時間のやりくり（勤務時間・残業・通勤との両立など）』（34.0％）、『家事・育児分担の調整（パートナーとの協力や役割分担のすり合わせ）』（10.3％）となった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

「パートナーが育児をしながらキャリアアップすること」に対して、どのように考えているのかを調査した。

男性は『応援したいが、家庭や育児との両立に不安を感じる』（41.2％）が最多で、『積極的に応援したい』（38.3％）、『キャリアアップよりも家庭や育児を優先してほしい』（14.3％）と続いた。

一方で、女性は『応援したいが、家庭や育児との両立に不安を感じる』（38.7％）が最多で、『積極的に応援したい』（37.0％）、『特にこだわりはない／パートナーの意思に任せたい』（12.8％）と続いた。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

男性と女性、それぞれの「育児」と「仕事」に対する思いとは

男性限定の質問として、「仕事と育児を両立する中で直面している壁」について尋ねたところ、『上司や同僚の理解不足』（28.7％）、『“仕事を優先すべき”という暗黙のプレッシャー』（27.3％）、『職場で育児に関わる制度を利用しにくい雰囲気がある』（22.7％）が上位に挙がった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

家庭内ではパートナーの育児・家事への関わりが進展、「協働型育児」が浸透しつつある

女性限定の質問として「あなたのパートナーは積極的に育児や家事をしているか」と尋ねたところ、『育休の取得経験があり、「育児」も「家事」もしている』（33.4％）が最多で、『育休の取得経験はないが、「育児」も「家事」もしている』（21.5％）、『育休の取得経験があり、「育児」をしている』（14.2％）となった。

画像：株式会社プロフェッショナルバンク 2025年11月18日 プレスリリースより引用

仕事と育児を両立する中、実際に感じた壁とは

調査概要 「2025年版・育児×男女の働き方」に関する調査

■調査期間：2025年10月15日（水）～2025年10月17日（金）

■調査方法：PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press)によるインターネット調査

■調査人数：1,008人

■調査対象：育児中の共働き世帯である20代～40代の男女

＊育児（未就学児が対象）、共働き（正社員同士の夫婦・世帯年収840万円以上）

育児中、突発的な問題が生じた際にもどうしても穴を開けられない場面があるため、そのときと重なったらと思うと不安になる（30代／男性／京都府） 保育園からの急な呼び出し（30代／女性／沖縄県） 夫婦での業務調整（30代／男性／埼玉県） そもそも時短を取っている中で、さらに突発事項で休むとなると仕事を任せてもらえない風潮が強まる（40代／女性／東京都） 上司の理解がない（40代／女性／千葉県） 周囲の理解が得られない（40代／男性／熊本県）

ニュース情報元：株式会社プロフェッショナルバンク