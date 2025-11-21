「親子！？」ののかちゃん、イケメン“おじ”＆妹との手つなぎ3ショットに反響「かわいいが溢れてる」
「ののかちゃん」という愛称で知られている村方乃々佳さんは11月20日、自身のInstagram（保護者・スタッフが管理）を更新。“おじ”と手をつないだスリーショットを公開しました。
【写真】“おじ”と手をつなぐののかちゃん＆ひーちゃん
コメントでは「仲良くおててつないで、歩いて可愛い」「微笑ましいお写真 ひーちゃん何おしゃべりしたのかな？」「かわいいが溢れてる」「人懐っこくて可愛いからみんなから愛されているんだね」「親子！？街中でバッタリ会いたかったな〜」「アーニャと叔父可愛い」「中洲の街にののちゃんとひーちゃんがいる不思議な感覚」「劇中は絡みないけど裏では仲良しなんだね」との声が寄せられました。
「微笑ましいお写真」同アカウントは「おじ(ユーリ)と手を繋いで博多座に向かいました」とつづり、3枚の写真を投稿。ののかちゃんと妹のひーちゃんが、俳優の瀧澤翼さんと手をつないで歩いています。とても楽しそうな表情を見せており、ほほ笑ましいです。
「ののちゃんがアーニャ役で出演します」6月14日には「ミュージカルSPY×FAMILY ののちゃんがアーニャ役で出演します」と報告していた同アカウント。瀧澤さんも同じミュージカルに出演しているため、“おじ”と呼ぶほど仲がいいようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
