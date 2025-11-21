「時代がれいなに追いついた」田中れいな、平成ギャル感あふれる超ミニ丈コーデで美脚披露「可愛いすぎ」
元モーニング娘。の田中れいなさんは11月20日、自身のInstagramを更新。ほっそりした美しい太ももが引き立つミニ丈コーディネートを披露し、ファンからは称賛の声が上がっています。
【写真】田中れいなの美脚際立つ超ミニ丈コーデ
この投稿にファンからは、「似合っているよ」「可愛いすぎ！」「れーながセットアップの時は昔からミニのイメージ。今日は寒くなるみたいだから暖かくして過ごしてね」「れーなちゃんにしか似合わないやつだ！！カワイイです」「お人形さんみたい」「れいながモーニングいた頃に着てた109のブランド達がまた人気らしい、という話を聞いた 時代がれいなに追いついた」と、絶賛の声が集まりました。
(文:勝野 里砂)
かわい過ぎるデニムコーデ田中さんは「このセットアップかわいすぎ〜！！！！色違いの方も買えばよかったって思うぐらいタイプ」とつづり、4枚の写真を掲載。アパレルブランド・SPIRALGIRL（スパイラルガール）のファーが付いたデニム素材のセットアップ姿を公開しました。田中さんによると、「スカートは短いのが好きやけん 自分の好きな長さに合わせて短くしました」とのことで、超ミニ丈のスカートからはしなやかな美脚をのぞかせています。
チェック柄もお手の物7日の投稿でも、セットアップを用いたコーディネートを披露している田中さん。この投稿では、ブラウンのチェック柄のジャケットとミニ丈ボトムスを着用しています。田中さんは、この日の装いについて「今のうちにたくさんセットアップ着よーっと でもカイロは必須」とコメントしており、防寒対策もしっかり行っていることを明かしていました。
