今回は、奈良県香芝市在住・39歳女性のエピソードを紹介します。
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：39歳女性
職業：会社員
在住：奈良県香芝市
家族構成：親1人、兄弟1人、自分
世帯年収：兄弟600万円以上、自分450万円
実家の間取り：3LDK
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：5000〜2万円
毎月のお小遣い：5000円
毎月の貯金額：2万円
貯金総額：300万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「あるけれど未定」と話し、恋愛や結婚願望については「あり」と明かしてくれました。
離婚後に出戻り。親をサポートしつつ貯金を殖やしたい実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「離婚後の出戻りだが、親も高齢になり心配であることと、貯金額を増やしていきたい」とさまざまな事情があることを告白。
また、「仕事で疲れて家事をやる体力と時間を考えると申し訳ないけれど実家にいたほうがいいのかなと思っています。親も安心するので」と話してくれました。
「過去のカードローンの支払い優先で……」実家暮らしで苦労していることは「特にない」と話しつつも、「強いて言えば、いつまでも子ども扱いなので、外出時は何時に帰宅するのかを常に確認される。どこに行くとは聞かれなくなっただけマシかなと思っています。ただ慣れで嫌だとは感じず、心配かけないようにという気持ちに変わった」と、親との関係性について吐露。
お金に関する悩みでは「特にないですが、強いて言えば過去のカードローンの支払い優先で思っている以上に貯金が進まないことかなと思います」と明かしました。
経済的な再出発と親の安心、両方を考えた末の実家暮らしには、無理のない選択としての納得感があります。今の暮らしが、これからの備えと家族の支えにつながっているのかもしれません。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:All About ニュース編集部)