¡¡¥Ç¡¼¥È¤Î¸«ÊÖ¤ê¤Ë¶âÁ¬¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¾¯½÷2¿Í¤ÎÂÎ¤ò¿¨¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Äºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÂçºåÉÜ·ÙÀ¸³è°ÂÁ´Éô¤Î¸µ·Ù»ëÄÔËÜ¹À»ÌÈï¹ð¡Ê54¡Ë¤Ï21Æü¡¢ÂçºåÃÏºÛ¡Ê¸æ»³¿¿Íý»ÒºÛÈ½´±¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¹´¶Ø·º2Ç¯¤òµá·º¤·¡¢Â¨Æü·ë¿³¤·¤¿¡£È½·è¤Ï12·î17Æü¡£
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸³è°ÂÁ´Éô¤Ï¾¯Ç¯»ö·ï¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼»ö·ï¤ÎÂ¾¡¢»Ò¤É¤â¤òÀÈÈºá¤«¤é¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸øÈ½¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤ò»ØÆ³¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿Èï¹ð¤¬¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÈ½ÃÇÎÏ¤¬Ì¤½Ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¡ÖÈÈ¹Ô¤Ï°¼Á¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤È½·è¤òµá¤á¤¿¡£