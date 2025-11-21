希空「自分が出ているCMが流れると、とても不思議な気持ちになりました」
『ぷにるんず』公式アンバサダー※を務める希空（のあ）が、11月22日（土）放送のテレビアニメ『ぷにるんず ぷに3』（あさ9時45分）にゲスト声優として出演！
希空の声優挑戦は本作が初めてとなり、第21話「『ふぇあるんでスパークるん♪』で、注目のキャラクター『ふぇあるん』を演じる。
※希空さんは『ぷにるんず』公式アンバサダーとして、テレビ CM をはじめ、YouTube や SNS などに登場して『ぷにるんず』の魅力を発信しています。
「テレ東プラス」は、アフレコ後の希空にインタビュー。作品の魅力から近況まで、話を聞いた。
たくさん練習したので、頭の中が『ぷに』だらけです(笑)
――アフレコに初挑戦した感想から、お聞かせください。
「今回初めて声優のお仕事をさせていただきましたが、何も分からない状態から始めたので、声の出し方や表現の仕方がものすごく難しかったです。“『ふぇあるん』はどういう子なんだろう？”“どういう声をしているのかな？”というのを一生懸命考えて、想像しながら演じました。
日本語の言葉ではなく『ぷに』というセリフでたくさんの感情を表現しなければいけないところが本当に難しくて、ちょっと焦っている『ぷに』とか、喜んでいるやったーの『ぷに』とか2文字で表現するというのが一番難しかったです。たくさん頑張ったので、皆さんに見てほしいです！」
――事前にたくさん練習したそうですね。
「お仕事の合間や事務所にいる時も、“とりあえずいろんな『ぷに』を出してみよう！”と思い、ずっと一人で『ぷに？』とか『ぷにぷに〜』とか、発声練習のような感じでやっていました。実は今、頭の中が『ぷに』だらけです(笑)」
――今回希空さんは、自由気ままに過ごす“ふぇあるん”を演じました。キャラクターの魅力をどこに感じましたか？
「個人的にも“ふわふわ”“キラキラ”した感じのものが好きなんです。ふぇあるんは見た目もすごく可愛くて、色味も水色とピンクで“ふわふわ”とした……“夢”みたいな感じ。特に羽が生えているところが好きで、見た目もキャラクターも全部可愛いです」
――テレビアニメ「ぷにるんず」の魅力はどこにあると思いますか？
「元々、『ぷにるんず』のおもちゃで遊んでいました。本体に指を入れて“キャラクターに触れられる”という感覚が今までのおもちゃにはなかったかなと思うので、それがすごく楽しかったです。
アニメには、たくさんキャラクターが登場します。見てみると、“この子はこういう性格なんだ”とか“こんな声だったの？”と想像がものすごく膨らみましたし、それぞれのキャラクターが伝わってきました。何より、ぷにぷにしていて可愛いので、演じている間もとても癒やされました」
――もしも実際に“ぷにるんず”がいたら？
「頭や肩に乗せて、一緒に歩いたり寝たりしてみたいです。可愛いだろうな〜(笑)」
――希空さんご自身の性格は、ぷにるんずのどのキャラクターに近いですか？
「今回演じさせていただいた“ふぇあるん”が近いかな？ と思いましたが、“らぶるん”の要素もあるかもしれません。“らぶるん”は顔の部分がハートになっていて、ものすごく可愛いいです」
――個人でInstagramやYouTube始めて1年経ちましたが、振り返ってみていかがでしょう。
「この1年はあっという間で、たくさんのお仕事をやらせていただきました。公式アンバサダーとして『ぷにるんず ぷにすたる』（タカラトミー）では初めてCM撮影に挑戦させていただきましたし、今日の声優のお仕事も初めてのことだったので、学びが多かったです。
毎日刺激的で、頭の中に収まりきれないほどパンパンなんですけど(笑)、この1年で、ありがたい経験をたくさんさせていただいて“少しは成長できたかな？”と思っています」
――印象に残っているエピソードはありますか?
「やはり『ぷにるんず ぷにすたる』のCM撮影です。グリーンバックでいろいろなパターンの表情を撮影し、とても勉強になりました。単純に“グリーンバックのCMって、こんな感じで撮るんだ”という驚きもあり、インパクト大なお仕事で、とても印象に残っています。
また、テレビを見ている時に自分が出ているCMが流れると、とても不思議な気持ちになりました。友達や家族に『見たよ〜』と言われるのが本当に嬉しくて、頑張って良かったなと思います。弟が『ぷにるんず』世代で、弟の友達が作品のファンなんです。特にその子に『見たよ！ 可愛かった』と言ってもらえたのがすごく嬉しかったです」
――プライベートで楽しみにしている時間はありますか？
「友達と買い物に出かけたり、カラオケに行ったりする時間が楽しいです。西野カナさんの曲が好きなのでよく歌います。
あと、お菓子作りが得意なので、家族に『何か作って』と頼まれた時、1人で黙々と作る時間が楽しいです。自分が食べたいものを作るというより、家族のリクエストを聞いて作るのが好きで、『おいしい！』と言ってもらえるとものすごく嬉しいです」
――Instagramを拝見しましたが、芸術的なお菓子ですよね！
「SNSでステキなお菓子を見つけると、自分で作ってみたくなります。寝ようと思って布団に入ると、いきなりアイデアが浮かんできて“こういうお菓子が作りたい！”となることもあります。先にビジュアルを決めて、どうしたらおいしいお菓子になるか…それを考えながら試作することもあります」
――希空さんの今後の目標を教えてください。
「今日挑戦した声優のお仕事もそうですが、今はいろいろなジャンルにチャレンジしたいという気持ちが強いので、今後もたくさん経験して、視野を広げていきたいです。
今日『ぷにるんず』で演じさせていただいて、声のお仕事は自分の感情を言葉にするのが難しいなと思いましたが、“楽しい！”と思える自分もいたので、またチャレンジしたいです」
――最後に、「ぷにるんず ぷに3」の見どころをお願いします。
「『ぷにるんず』は、見るだけでとても幸せな気持ちになります。困った時に現れる“ふぇあるん”に注目していただきたいですし、見た後は、ハッピーな嬉しい気持ちになると思うので、皆さんぜひ楽しんでください」
■希空の出演を記念した番組プレゼント企画を実施！
希空が演じる『ふぇあるん』が初登場する11月22日放送の第21話で、視聴者プレゼント企画を実施！
抽選で1名様に「希空サイン入り台本と液晶玩具『ぷにるんず ぷにすたる』」をプレゼントします！ 番組をお楽しみの上、ふるってご応募ください！