米CDCの公式サイトが、ワクチンと自閉症に関する情報を改訂した/Megan Varner/Reuters

（CNN）米疾病対策センター（CDC）の公式サイトに掲載されている科学情報が19日に改訂され、「『ワクチンは自閉症を引き起こさない』という主張は証拠に基づく主張ではない」と明記された。この内容に対して専門家からは異論が噴出している。

新たな内容は自閉症とワクチンに関する情報ページの最上部に要点として掲載された。理由として「研究では乳幼児のワクチン接種が自閉症を引き起こす可能性を排除していない」とした。

自閉症科学財団のアリソン・シンガー代表はこの文言について20日、「何かが別のことを引き起こさないということを、科学研究で証明することはできない」と指摘した。

「科学界の我々にできるのは、証拠の優位性、研究の数、そうした研究に疑う余地がないという事実を指摘することのみだ」とシンガー氏は述べ、「そうした研究は全て一致している。非常に明らかであり、今は先へ進むべき時だ」と強調した。

シンガー氏によると、ワクチンが自閉症を引き起こさないことを裏付ける科学的証拠の方が、数量的には優勢だという。

自閉症科学財団は20日、「自閉症の潜在的な原因として、ワクチンほど研究が進んでいる環境要因は存在しない。これにはワクチンの成分に加え、体のワクチンに対する反応も含まれる」とする声明を発表した。

フィラデルフィア小児病院のワクチン教育センター長を務めるポール・オフィット医師は「もしもRFKジュニア（保健福祉長官）が国民に対して正直であろうとするならば、チキンナゲットが自閉症を引き起こす可能性もあるとCDCの公式サイトに明記するだろう。それが誤りだと証明されることは、これからも今後も決してない」とコメントしている。