【衝撃】クレーム電話の発信元は夫！妻の職場への要求内容がヤバすぎる【ママリ】

職場にクレームの電話をした夫。ありえない行動に別居が頭をよぎる

夫が私の職場にクレーム電話を入れました。

きっかけは私の働き方のことでの喧嘩です。

夫の言い分は時短勤務でしょっちゅう残業なんておかしい、送迎、食事の準備が必要ならちゃんと頼め、と。



まあ正論なんですけど、残業はせいぜい20～30分、業務の引継ぎや復帰したてで分からないことを聞いて回ったりなどです。

送迎などは頼むこともありますが、まあ別に自分でもできるかな、と言う程度。



で、翌日久しぶりの出勤日の朝、登園時間より出発の早い私がいつも通り夫に子どもを頼んで出ようとすると、

事前に調整も無しに頼むなんでダメだ、今日は引き受けない

と言うので、急遽、保育園に前延長をお願いして私が送り、出勤しました。

（玄関先で今日は休んで話をしろだの俺のお昼はだのワーワー言ってましたが、時間なんてないのでスルーして出ました。）



その後１時間半かけて出勤すると、夫から電話があったと。

出勤したら帰るよう言ってくれという内容だったようです。

残業などの不満についてもぶちまけたんだと思います。



内容よりも、家庭のトラブルで職場を巻き込んだのが心底嫌で嫌で。

巷では夫と妻の立場が逆で、夫の働き方が不満、帰りが遅くてワンオペ辛いとかはよくありますし気持ちは分かるのですが、それでも職場に直電はあり得なくないですか…？

qa.mamari.jp

人生のパートナーである夫ですが、時には夫との間にハプニングやトラブルが起きてしまうことも。アプリ「ママリ」でも、夫にまつわる話題がたくさん投稿されています。この記事では、夫に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

投稿者さんの働き方に不満を持っていたという夫。そのストレスをなんと会社にクレームとして伝えてしまったそう…。



働き方に不満があるのならば夫婦で話し合いたいところですが、矛先が職場に向いてしまうなんて、投稿者さんとしてはとてもつらかったことでしょう。

夫のありえない行動にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「臨機応変に対応してほしい」という意見がありました。

うわー最悪ですね😭😭😭



2人の子供なんだし、臨機応変に対応してほしいですよね💦



しかも復帰したてにそんな事されたら生理的に受け付けないレベルで嫌いになりそうです💦💦笑

qa.mamari.jp

子どもに関することは2人で乗り越えるべき話なのに、職場にクレームというのは嫌ですよね。



他にも「義母を交えて一度ちゃんと話し合ってみてはどうか」という意見がありました。



ごめんなさい、私ならそんな旦那さんと暮らすのは無理です🙏💦

職場にそんな電話するとか、一般常識的にも異常なことです。



単なる身勝手、自己中心的なだけなら変わり者というだけで済みますが、いつか会社を交えてトラブルや問題を起こしそうな性格であれば、大変危険だなと思いました。



義母も交えて、一度まとまったお話するのも有効かなとは思いますが....

物を投げるなども昔からの癖であれば、治らない気がしますよね😓

qa.mamari.jp

今後夫がきっかけで大きなトラブルになる可能性もありますよね。義母も交え、これまでの夫の行動やおかしいと感じる部分を話してみるのもいいかもしれません。



育児は夫婦のどちらかの仕事ではなく、お互いに歩み寄って調整することが大事ですよね。夫婦だからこそ、しっかりと話し合うことが必要なのではないでしょうか。

また朝帰り！飲み会後の夫の行動にイライラが限界！

愚痴です。

夫は飲み会が大好きなタイプで日々の家事育児もキチンとしてくれているので、楽しんできて欲しいなと思ってはいるんですがいつも飲み会のたびに約束を破ったり、朝帰りになるのに連絡しなかったり、失敗したりでめちゃくちゃイライラして喧嘩してしまいます。

自分自身は飲み会もお酒も好きではないので次の日に具合悪くなるくらい飲むことを理解しがたく🥲

qa.mamari.jp

お酒の席が好きな人や、お酒そのものが好きな人は、つい飲み過ぎて羽目を外してしまうこともありますよね。Mさんの夫もそのタイプのようで、Mさんは飲み会後の夫の行動にイライラしているようです。

できれば笑っておかえりと言ってあげたいと思ってはいるんですが…以下のようなことが続いていて、その度に怒ってしまうことにも悲しくなります。



飲み会の次の日は1日母業休んでいいと言われる→3時に帰ってきて翌日二日酔いで結局私が子供をみることに。



代行タクシーがつかまらずに自家用車で朝まで寝てる。こちらが心配して連絡するまで連絡はしてこない。



これまでの失敗を反省して23時には帰ると当日朝に宣言→代行タクシーがつかまらず結局1時過ぎに帰宅。こちらから何度も心配の連絡していたが携帯電話をなくしており連絡取れず



こちらとしては連絡をすること、約束を守ることこの2点を守ってもらえたらいいだけなのに😞

qa.mamari.jp

Mさんの夫は普段は家のことにも協力してくれるようで、Mさんもできれば飲み会から帰宅する夫を気持ちよく迎えたいと思っています。



しかし、約束の帰宅時間に帰ってこなかったり、遅れることについて連絡をしてこなかったりということが続き、Mさんはブチ切れています。



連絡を入れることと、時間を守ることの2つを守ってくれるだけでいいと思っているMさんですが、夫の様子はなかなか変わらないようです。こうしたMさんの悩みに、ママリユーザーはどんな声を掛けたのでしょうか。

諦めの声や提案などいろいろな意見が

夫がお酒を飲んで約束を破ることについて悩んでいるMさん。そんなMさんにママリユーザーからは、自分の経験談や提案などいろいろな声が集まりました。

うちは、諦めてます！

普段家事育児やらない癖に、飲み会行けば朝帰り、もちろん連絡なんてつきません！



朝帰りじゃなくても、夜中の3時とかなので、次の日二日酔いはないですが、お昼寝ばかり😫



何回言っても返事だけで全く改善せず、これに関しては、改善しようとする姿勢すら見えません😅



なので、もぉ無視です🥶🥶

qa.mamari.jp

Mさんの夫と同じような行動を取るというこちらのユーザーの夫ですが、こちらの方は夫に対してすでに「諦めの境地」にいるようです。



夫が全く改善する様子を見せないため、この方はお酒を飲んだ夫は無視し、諦めているのですね。

私もずーっと同じことで悩んでいました。



今はもう諦めてしまいましたが、ずっとうるさいくらいに言い続けていてもお酒を飲んでる人に正常な判断はできないみたいですね…

それも呑まない私が納得するには5年かからました。



今は次の日は何も頼まないし何も言わないにしてます。



自分のリフレッシュは全く違う日にもらうようにしてます

qa.mamari.jp

こちらのユーザーも、Mさんと同様、飲酒後の夫の行動に悩んでいたそうです。



そして、こちらの方も、先ほどのユーザーと同じく、夫に対しては諦めの感情をいだいているのですね。ただ、妻側のリフレッシュの時間については、夫が二日酔いなどで何もできない日ではなく、全くの別日にしているとのこと。



Mさんも、夫と約束をしていたリフレッシュ日がダメになった場合は、こちらの方と同じように別日にしっかりリフレッシュ日を設定できると少し気持ちが和らぐかもしれませんね。



お酒は楽しく飲めているうちはいいのですが、たとえ家族であっても迷惑をかける行動を続けていると信用を失ってしまいます。自制の心と最低限の理性を失わないように、そして健康を損なわない程度に、おいしく楽しく飲めるといいですよね。

「GPSが嫌だ、別れたい」夫の言葉に絶句…浮気された妻が折れて、“監視”を辞めるべきなの？

【夫婦間のGPSについて】



みなさんは夫婦間でGPS共有をしてますか？



私は過去に夫に不倫をされ(体の関係はないと言っていますが…バレた日にやりとりを全て消されました)、そこからGPSを付けていますが、先日「GPSが本当に嫌だ、別れたいくらい嫌だ」と言われました。



夫は定時がない現場職で、朝早い日もあれば連絡なく遅い日もあります。



夫は監視されている気がして嫌・いまはやましいことはなにもない・私が時々GPSを見た際に聞いていた場所と全く違うところに滞在してたりすると指摘することがあるからそれが納得できないとのことで…



私は現状気になると不安で寝れなくなったり、過呼吸になったり、今でも夢などにも出てくるくらいの状態です。

子供が生まれてから少しは気にならなくなりましたが、それでも心配になることは多々あります。



再構築を選んでもまだ不安が拭いきれない・一生不倫されたことを知らなかった時の気持ちには戻れないのかなと。



不倫をした側が当初条件を飲んでGPSをつけているのですが、もうGPSをつけるのは諦めるべきでしょうか。

私が重すぎるのでしょうか。



長くなってしまい恐縮ですがご意見伺えると嬉しいです。

qa.mamari.jp

以前に夫が不倫をしていたことをきっかけに、夫も了承した上でGPSを付けているという投稿者さん。



しかし、夫はGPSを付けていることを疎ましく思っており、今はやましいことが何も無いのに監視されている気持ちになると「別れたいほど嫌だ」と言っている様子。裏切ったのは夫で、当初GPSを付けることを受け入れたのも夫。それにもかかわらず、夫からそのような言葉が出たことで、投稿者さんが不安にかられている思いが伝わります。

絶対やましいことをする！話し合うべき！ママリに寄せられたさまざまな声

こちらの投稿者さんの意見に関して、ママリにはさまざまな意見が寄せられています。



最初に、良からぬ行動に出そうなので外さない方が良いとの声をご紹介します。

今はGPSがあるから本当に何もないんでしょうけど、GPS外したいって気持ちがあるってことは、、外したらやましいことしそうですね😅

qa.mamari.jp

一度不倫してて、GPSつけてるのならそのままつけてていいと思います。

別にやましいことがないならGPSつけてても問題ないかと、、

監視されてる気がするという男は再度やります。

元カレと7年付き合ってましたがそうでした。



絶対外さないほうがいいです。

qa.mamari.jp

不倫したという過去がある上でGPSを付けているのであれば、絶対に外さない方が良いとのこと。やましいことが無いのであれば、今のままでも問題は無いはず。外したいということは、何かやましいことをしようとしているとの声が寄せられました。



実際に、GPSを付けることで監視されていると言い出した男性に再度浮気をされた経験もあるようです。そうなると、余計にGPSは外さずに付けておくべきだと感じますね。

続いて、2人で話し合うことの方が必要との声をご紹介します。

そういう経緯があって今もなおお互い気持ちがバラバラなら、GPS云々以前に話し合いがもっと必要なのかなと感じました。

2人とも再構築を望んでいるのか、何が不安でその不安を解消する努力はできるのか…。

夫婦で信頼できないと、苦しいですよね😣

qa.mamari.jp

GPSではないですがiPhoneを探すの位置情報は共有しています。



🐶さんご夫婦の事情ならGPS今後もつけます。

やましい事がないならつけてても問題ないはずですし、これからも夫婦として過ごすのであれば尚更です。

1度話し合いはした方がいいかなとは思います…

qa.mamari.jp

GPSの話の前に、まずは夫婦で話し合いが必要なのではないかとの声が届きました。再構築しようとしているはずが、2人が別の方向を向いているように見えます。



投稿者さんは不安を払拭できておらず、夫は嫌悪感を抱いている…GPSは本来これからの信頼を回復させるためのものであったはず。何のためにGPSを付けているのか、また2人は再構築を本当に望んでいるのか、一度しっかりと話し合うべきなのかもしれませんね。

記事作成: kanako_mamari

（配信元: ママリ）