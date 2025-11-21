高3の受験生がいます。受験費用だけでも大変なのに、合格後の費用が想像以上と先輩ママから聞いて不安です。実際にどれくらいかかるのでしょうか。

国立公立大学の場合

国公立大学の場合、私立大学に比べて授業料は大幅に安くなるケースがほとんどです。また、大学や学部によっても、そこまで大きな違いはありません。ここでは、東京大学の学費をチェックしていきましょう。



東京大学の学部制の授業料等（令和7年度以降の入学者） 入学料：28万2000円

授業料（年額）：64万2960円

例えば、理科1類に4年間在籍したとすると、必要なお金は約285万円となります。理科3類（医学部）など在籍年数が6年の場合、約414万円です。

国立大学に4年間通う場合の学費は、少なくとも300万円くらいかかると見積もっておきましょう。



私立大学の理系や医学部は要注意

次に、私立大学をチェックしていきます。ここでは、慶應義塾大学と早稲田大学の学費を学部別に見ていきましょう。



慶應義塾大学の法学部の授業料等 入学料：20万円

在籍基本料：7万円

授業料：96万円

施設設備費：23万円

その他：1万3350円

4年間の在籍で必要となる学費合計：約530万円

慶應義塾大学の医学部の授業料等 入学料：20万円

在籍基本料：7万円

授業料：304万円

施設設備費：41万円

実験実習費：22万円

その他：3350円

6年間の在籍で必要となる学費合計：約2266万円

早稲田大学の政治経済学部の授業料等 入学料：20万円

初年度授業料（年額）：108万1000円

第2～4年度授業料（年額）：128万1000円

4年間の在籍で必要となる学費合計：約513万円

早稲田大学の先進理工学部の授業料等 入学料：20万円

初年度授業料（年額）：158万4000円

第2～4年度授業料（年額）：178万4000円

4年間の在籍で必要となる学費合計：約714万円

私立の場合、大学や学部によって授業料が大きく変わります。特に医学部や理系学部は、必要となるお金が高くなりがちです。大学費用を準備するために家計をやりくりする際には、大学や学部選びが重要なポイントになるので、事前にお子さんと確認しておくことが重要です。

私立大学文系学部に4年間通う場合、少なくとも550万円くらいかかると見積もっておきましょう。



その他必要になるお金

大学入学後にかかる費用は、入学料や授業料だけではありません。例えば、以下のようなお金が必要となります。



・教科書や参考書の購入費用

・学用品や、パソコン、タブレットなどの機器の購入費用

・親元を離れて暮らす場合、一人暮らしの引っ越し費用、家賃、仕送り

・家から大学までの交通費

・必要に応じてお小遣い（ランチ代、サークルでの活動費など）

特に、教科書や参考書、パソコン、タブレットなどの購入費用は、入学してすぐに必要となります。授業料とは別に、少なくとも20万円くらい余裕を持って見積もっておくとよいでしょう。また親元を離れて一人暮らしをする場合の引っ越し代や、賃貸で家を借りる費用も高額になりがちのため注意が必要です。



まとめ

子どもが大学に入学すると、思った以上にお金がかかると感じる方もいるかもしれません。すぐに準備できる金額ではないので、計画的に教育費を貯蓄することが大切です。

また、どうしても家計が経済的に苦しいと感じる場合、大学や国の奨学金制度を利用することを検討してみましょう。どんな奨学金制度があるのか、条件は何かなど、事前に確認しておくと安心です。



