平手友梨奈、金髪“タトゥー”の激変ビジュにファン二度見「びっくり」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2025/11/21】女優の平手友梨奈が11月20日、自身のInstagramを更新。金髪と“タトゥー”姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】24歳元欅坂46「思わず二度見」衝撃の金髪“タトゥー”姿
平手は「I’m human」とつづり、今までと変化したビジュアルを投稿。トレードマークのショートヘアとは打って変わった金髪のロングヘア姿で、腕には本物かシールかは定かではないが、三角が重なるモチーフの“タトゥー”がチラリと見えている。
この投稿に「夜中にびっくり」「思わず二度見」「美しすぎる」「待ってタトゥー？かっこいい」「てち最高」「黒バックと金髪のコントラストが最高」「ロングヘアも似合う」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳元欅坂46「思わず二度見」衝撃の金髪“タトゥー”姿
◆平手友梨奈、激変ビジュアル公開
平手は「I’m human」とつづり、今までと変化したビジュアルを投稿。トレードマークのショートヘアとは打って変わった金髪のロングヘア姿で、腕には本物かシールかは定かではないが、三角が重なるモチーフの“タトゥー”がチラリと見えている。
◆平手友梨奈の投稿に反響
この投稿に「夜中にびっくり」「思わず二度見」「美しすぎる」「待ってタトゥー？かっこいい」「てち最高」「黒バックと金髪のコントラストが最高」「ロングヘアも似合う」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】