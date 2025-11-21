平手友梨奈（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/21】女優の平手友梨奈が11月20日、自身のInstagramを更新。金髪と“タトゥー”姿を披露し、反響を呼んでいる。

【写真】24歳元欅坂46「思わず二度見」衝撃の金髪“タトゥー”姿

◆平手友梨奈、激変ビジュアル公開


平手は「I’m human」とつづり、今までと変化したビジュアルを投稿。トレードマークのショートヘアとは打って変わった金髪のロングヘア姿で、腕には本物かシールかは定かではないが、三角が重なるモチーフの“タトゥー”がチラリと見えている。

◆平手友梨奈の投稿に反響


この投稿に「夜中にびっくり」「思わず二度見」「美しすぎる」「待ってタトゥー？かっこいい」「てち最高」「黒バックと金髪のコントラストが最高」「ロングヘアも似合う」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】