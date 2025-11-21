¡ÚÎÞÁ£Êø²õ¡Û¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼Î¤Æ¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×ÆñÉÂ¤ÎÇìÊì¤È¥®¥ã¥ëÌ¼¤Îüþ¶¯¤¤å«üþ¡§²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©
11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÊËè½µÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
【動画】「自分の人生を捨てて育てられない」難病の祖母とギャル孫の"強い絆"■20年の空白…元夫を奪取った男性の想い
±Ø¤Î¶á¤¯¤Ç¥®¥ã¥ë2¿ÍÁÈ¡Ê¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤µ¤ó¡Ë¤òÈ¯¸«¡ª ¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ß¡ÊÊì¿Æ¡Ë¤Ëµö²Ä¼è¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¤µ¤é¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¡£
¤¹¤ë¤È¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢OK¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿¤µ¤é¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤ò¡Ö¤³¤¤¤Ä¤â¡Ê¥¢¥Ñ¥ì¥ëÅ¹°÷¡Ë¡ª¡×¤È¸ýÄ´¤¬Ä¶¥®¥ã¥ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
²ÈÂ²¹½À®¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥Þ¥ß¤È¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤ÎÊì»Ò²ÈÄí¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥Þ¥ß¤ò¸«¤ÆÆü¡¹´¶¼Õ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª²È¤ËÃå¤¤¤Æ°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤È±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥·¥ã¥¤¤Ê¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸¼´Ø¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥¤Ê¥µ¡¼¥Õ¥Ü¡¼¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Î¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼Îò¤Ï20Ç¯¡ª
´Ö¼è¤ê¤Ï¹¡¹¤·¤¿4LDK¡£¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ë¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¤»Ò¡£¼«Ëý¤ÎÌ¼¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤È¤Æ¤â¼ã¡¹¤·¤¯¸µµ¤¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤êÈ¯Ç®¡¦´ØÀáÄË¤òµ¯¤³¤¹Á´¿ÈÀ¥¨¥ê¥Æ¥Þ¥È¡¼¥Ç¥¹¤È¤¤¤¦»ØÄêÆñÉÂ¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ÊËÜÅö¤Ï¡Ë»ç³°Àþ¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦Äü¤á¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¥Þ¥ß¤µ¤ó¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò´Ó¤¯Æ»¤òÁª¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤â¤½¤ó¤Ê¥Þ¥ß¤µ¤ó¤ÎÀ¸¤Êý¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éô²°¤Ë¤ÏÊÝ°é±à¤Î»þ¤Ë¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿Ã»ºý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥ß¤µ¤ó¤ÎºâÉÛ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤â¡ª
¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢Ç¤Î¥¦¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥Ð¥Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£
Éô²°¤Ï¥Ô¥ó¥¯Â¿¤á¤Ç¥®¥ã¥ëÁ´³«¡ª ÊÉ°ìÌÌ¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬¤®¤Ã¤·¤êÅ½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ÊCD¥é¥Ã¥¯¤â¡ËÁ´Éô¤¢¤æ¤Ç¤¹¡×¤È¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¡£
È¿¹³´ü¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¶Ê¡ÖA Song for ¡ß¡ß¡×¤Î²Î»ì¤òµó¤²¡¢¡Ö¡Ê»ä¼«¿È¡Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤æ¤È¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö2¿Í¤È¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢2¿Í¤È¤â¹¥¤¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥Þ¥ß¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡¢¡Ê¥Þ¥ß¤µ¤ó¤¬¡Ë¡Ø´ØÀá¤¬ÄË¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿´ÇÛ¤·¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡ØÂç¾æÉ×¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¡È¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡É¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä¡¢°ì¿Í¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Þ¥ß¤µ¤ó¤¬¡ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¥°¥¢¥à¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¡£¤½¤ì¤«Áá¤¯Â¹¤ò¸«¤»¤ë¤«¡Ä¡×¡Ê¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¡Ë¡£
¤³¤³¤Ç¼èºàD¤¬°ä±Æ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö»÷¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤È¥Þ¥ß¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ï¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇìÊì¡£¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¥Þ¥ß¤µ¤ó¤ÎËå¤Ç¡¢¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤¬2ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÒµÜðô¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Î¸ÍÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î»ö¼Â¤ò¡ÖÊÝ°é±à¤Î»þ¤«¤éÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¡£¥Þ¥ß¤µ¤ó¤ÏËå¤µ¤ó¤Î´ê¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡Ä¡£¡ÊËå¤ÎÉ×¤Ë¡Ë½÷¤¬¤¤¤Æ¡¢Éâµ¤¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ëå¤¬ÉÂµ¤¤Î´Ö¡¢¤º¤Ã¤È¡£¤¹¤´¤¯¤¤¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½÷¤¬¤¤¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤ËÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ°ìµ¤¤Ë¿ê¼å¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷¤Î¿Í¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤È¡£¡Ø¤Ç¤¤ì¤Ð°é¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÉã¿Æ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£»ä¤Ë¸À¤¦¤ÈÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¡Ê¥Þ¥ß¤µ¤ó¡Ë¡£
Åö»þ¡¢¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ï30ºÐ¤°¤é¤¤¤Ç·ëº§¤ò¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤°¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤¦Àä¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸º¢¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢·ëº§¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ë¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤ò°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥ß¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡©¡×¤ÈÉÔ¿®¤Ë»×¤¤¡¢·ëº§¤òÃÇ¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤ò°é¤Æ¤ëÃæ¤ÇÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¥Þ¥ß¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ³ØÀ¸¤¯¤é¤¤¤Îº¢¡¢¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Î¿Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤»¤Ë¡¢°Î¤½¤¦¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤è¡ª¡×¤ÈÈ¿¹³¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡£
¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤ª¶â¤ò²Ô¤°ÂçÊÑ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢Ëå¤ÎÌ¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ä¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼Î¤Æ¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÎÞ¡Ä¡£
¥Þ¥ß¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¹¬¤»¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉÔ¹¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤Î»Ò¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡£¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²Á´°÷¡×¤È¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä¤Ê¤µ¤ó¤Î²È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡ÄµÙ¤ß¤Ê¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢¶¯¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿²ÈÂ²¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüÍËÌë8»þ50Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤òÊüÁ÷¡ª
