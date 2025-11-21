毎年70人以上が医学部に合格！「東邦大学付属東邦中学校・高等学校」：THE名門校
毎週土曜午前10時30分からは、名門校の知られざる姿を、生徒や親、教師など、さまざまな視点を通して紐解く情報ドキュメンタリー「THE 名門校 日本全国すごい学校名鑑」（ＢＳテレ東）を放送！ 「名門とはいったい何か？」常識を打ち破る教育現場に密着する。
【動画】受験の参考に！「THE 名門校！日本全国すごい学校名鑑」アーカイブ
【番組内容】
【テレビ学校訪問……東邦大学付属東邦中学校・高等学校】
▼千葉県習志野市にある中高一貫私立共学校
▼全校生徒数1804人
▼25年春の大学合格実績は、国公立84人、早慶上理329人など
▼医学部医学科には71人合格（ここ5年の平均は約100名合格）
▼図書館の蔵書数は8万3000冊
▼9月開催される銀杏祭は9000人が来場
▼30の部活動があり8割の生徒が参加
▼高2で文系・理系コースに分かれる
▼「自分探し学習」で興味を見つけて進路を決める環境
＜将来の夢は医師！受験勉強と部活動の両立＞
▼医学部合格を目指す吹奏楽部の高校2年生に密着
▼中間テストとアンサンブルコンテスト、2つの奮闘を追いかけます
