「4歳娘と作りました」→天才的！セリアのシールで“Xmasツリー”に3千いいね「素敵」「真似したい」【ママリ】

丸シールをペタペタ貼るだけ！簡単かわいいクリスマスツリー

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、たむ4y(@shin_chan201031)さんの投稿した、娘さんとのクリスマス作品です。子どもとお家で工作など、一緒に作業すると親子のコミュニケーションにもなり、楽しいですよね。たむさんは、4歳の娘さんと作ったクリスマスツリーを投稿。セリアのシールを使ってできたというツリーに「真似したい！」と反響が寄せられました。

子どもとお家で工作など、一緒に作業すると親子のコミュニケーションにもなり、楽しいですよね。しかし子どもが小さいうちは、できることが限られてしまうことも…。





投稿者・たむ4y(@shin_chan201031)さんは、4歳の娘さんと作ったクリスマスツリーを投稿。セリアのシールを使ってできたという素敵なツリーに「真似したい！」と反響が寄せられました。これなら小さなお子さんも一緒に、作ることができそうですよ！

©shin_chan201031

©shin_chan201031

娘とシールぺたぺたしてクリスマスツリーをつくりました😉🎄（全部セリア）

スタンプを押して作られたのかな？と思いましたが、全てシール！色の重なりもふんわりとしていて幻想的。まるでツリーがライトアップされているように見えます。



『透け感があるおかげで娘が適当に貼ってもいい感じになってくれたので、修正することなく完成です🎄』とたむさん。シールを貼るだけなので簡単で、小さなお子さんも一緒に楽しめそうですね！



この投稿には「なんて素敵なのー👏🎄」「これめっちゃいいな！」といったコメントが寄せられていました。子どもたちだけでなく、大人が作っても楽しそう。友人や家族に、クリスマスカードとして渡しても喜ばれそうですね。アイデアが素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）