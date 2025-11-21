【きょうから】ウォン・ジナが違法なブローカー組織へ復讐 韓国ドラマ『アイショッピング〜返品された子どもたち〜』日本初放送
俳優のヨム・ジョンア、ウォン・ジナが出演する韓国ドラマ『アイショッピング〜返品された子どもたち〜』（全8話）がきょう21日（後8：00〜10：30）より、韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）で日本初放送される。
【写真】ヨム・ジョンアが悪徳組織の黒幕である冷徹な女に
本作は人気ウェブトゥーンが原作。上流層を対象に不正な養子縁組を斡旋し、客が満足しなければ返品（＝処分）する…この非情なシステムの中で奇跡的に生き延び、生存した子どもたちのリーダーであるアヒョンをウォン・ジナが演じている。一方、ヨム・ジョンアは、医療財団の代表で世間から信頼されているが、裏では悪徳組織の黒幕である冷徹な女・セヒに扮している。捨てられた子どもたちが過酷な運命に抗いながら生き抜き、復讐へと向かう姿を描くアクションスリラーとなっている。
■あらすじ
養父母から捨てられ死の淵で生きるアヒョン（ウォン・ジナ）と子どもたち。違法組織の一員でありながら子どもたちを保護するためテシク（チェ・ヨンジュン）が設けたアジトで、自ら命を守るための訓練を受けながら生き延びていた。ある日テシクが新たにシウを救出しようとしたことがチョン・ヒョン（キム・ジニョン／DEX）率いる組織に見つかり、アヒョンたちは再び危険にさらされてしまい…。
■スタッフ
脚本：アン・ソジョン
演出：オ・ギファン
■キャスト
ヨム・ジョンア、ウォン・ジナ、キム・ジニョン(DEX)、イ・ナウン、チェ・ヨンジュンほか
■放送概要
11月21日（金）スタート
毎週金曜 午後8：00〜10：30 （2話連続）
