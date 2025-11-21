小栗旬＆ハン・ヒョジュ“仲睦まじい”流ちょう日本語動画が公開 明石家さんまについて語る「…怖い、怖い、怖い（笑）」
きょう21日放送のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』（後9：00〜10：52）に小栗旬とハン・ヒョジュが登場し、明石家さんまと共演を果たす。
【動画】小栗旬＆ハン・ヒョジュが明石家さんまを語る…“仲睦まじい”流ちょう日本語動画
貴重な日本バラエティー番組出演となるハン・ヒョジュは、さんまの「憧れの韓国女優さん」だと明らかになる。ハン・ヒョジュからチョコレートをもらったさんまが、一口食べると「言ってしまいそうになる、『好き』」とアプローチをする場面も飛び出すなど、メロメロな姿に注目。
放送を前に、収録後コメント動画が、カンテレ公式YouTubeチャンネルで公開されている。
動画では、ハン・ヒョジュが小栗と仲睦まじく登場し、流ちょうな日本語を披露。さんまの「目力」について聞かれると「…怖い、怖い、怖い（笑）」と爆笑。「演技を盗めそうな部分」については、小栗から「無かったら無いいいよ」と振られ、「無かったです」とあっさり答え、笑わせている。
■『さんまのまんま おしゃべり万博！開幕SP』概要
放送日時：11月21日（金）午前9時〜10時52分（カンテレ・フジテレビ系全国ネット）
出演：明石家さんま
ゲスト：北川景子、渋谷龍太（SUPER BEAVER）、小栗旬、ハン・ヒョジュ、XG、桐生祥秀、村竹ラシッド、中島佑気ジョセフ
