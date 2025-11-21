「上の世代と話がかみ合わない」「最近の若手は何を考えているのかわからない」と感じた経験はありませんか。「20代の意識・実態調査2025」によると、20代の多くが「上司や先輩との間に世代間ギャップがある」と答えており、特にSNSの使い方やコミュニケーションにズレを感じる人が多い点が明らかとなりました。



ジブラルタ生命保険株式会社が、20代の男女4700人（男性2350名・女性2350名）を対象に2025年8月、インターネットで実施しました。



20代が感じる言葉のギャップ10選

10歳以上の年長者に言われて意味がわからなかった言葉は、1位は「アベック」（34人）。次いで、2位「チョベリグ/チョベリバ」（23人）、3位「ナウい」（17人）など、かつての流行語が並びました。週休2日制が普及する前の土曜日を指す「半ドン」（4位、12人）や、バブルを象徴する「アッシー」（6位、7人）など、時代とともに忘れられた言葉もあげられました。



逆に10歳以上の年長者に言っても伝わらなかった言葉は、1位は「エモい」（87人）、2位は「ワンチャン」（56人）でした。3位には「り・りょ」と「草」（各30人）でした。



ときめきや感動など、さまざまな感情を表す「エモい」は、年上の世代には伝わらないケースが多いようです。同様に、不確かな状況を示す「ワンチャン」や、ネットスラングの「草」も理解されにくい傾向があります。さらに、メッセージのやり取りで「了解」の代わりに使う「り・りょ」や、「タイムパフォーマンス」を縮めた「タイパ」、「とりあえず、まあ」を意味する「とりま」などの略語もランクインしました。



20代が感じる価値観のギャップとは？

年上の世代とのギャップを感じた経験については、最多は「SNSの使い方」（20.3％）でした。続いて、「仕事に対する考え方」（19.6％）、「結婚や仕事に対する考え方」（17.4％）、「礼儀やマナーに対する意識」（16.9％）、「飲み会に対する考え方」（15.8％）でした。



男女別では、男性の1位は「仕事に対する考え」（17.5％）、2位は「SNSの使い方」（15.6％）、3位は「礼儀・マナー」「飲み会への考え方」（15.0％）でした。女性の1位は「SNSの使い方」（24.9％）で、2位は「恋愛や結婚への考え」（21.9％）、3位は「仕事に対する考え」（21.7％）でした。



都道府県別の傾向をみると、栃木県・埼玉県・東京都・京都府では「エンタメ作品（映画や音楽など）の好み」が1位でした。一方、北海道・静岡県・福岡県・佐賀県・宮崎県では「ハラスメントへの考え方」が最も多く挙げられていました。大阪府・熊本県・沖縄県では「コミュニケーション方法」が1位でした。奈良県は「雑談の内容」、愛媛県は「休日の過ごし方」がトップでした。



20代が年上世代から学びたいこと10選

10歳以上年長の世代から学びたい点をたずねたところ、1位は「礼儀・マナー」（18.6％）。2位が「職場での立ち居振る舞い」（16.3％）、3位は「お金の使い方」（15.5％）となりました。4位に「仕事を楽しむコツ」（15.1％）、5位に「コミュニケーションスキル」（14.3％）など、世代間ギャップで上位に入った内容も見られます。調査した同社は「年上の世代の仕事への向き合い方や礼儀を重んじる姿勢を見て、学びたいと思う人が多いのではないでしょうか」とコメントしています。



また男女別では、「礼儀・マナー」（男性15.7％、女性21.5％）は、男女とも最も多くの支持を集めました。男性の2位は「仕事を楽しむコツ」（15.0％）、3位は「職場での立ち居振る舞い」（14.4％）。女性は2位が「職場での立ち居振る舞い」（18.3％）、3位は「お金の使い方」（17.6％）でした。



【出典】ジブラルタ生命保険株式会社