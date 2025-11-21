暇過ぎ？ 駅で50分停車して最大6本の列車に追い越される謎電車を救うのは「日本一入口が狭い」そば屋？【残念な時刻表#003】

長野県の塩尻駅と篠ノ井駅を結ぶJR篠ノ井線。 路線名やこの2つの駅の名前を聞いてもピンとこない方も多いと思われるこの路線ですが、特急「あずさ」号や、「しなの」号が走る松本駅を通る路線と聞くと、なんとなく位置関係がわかる方も増えるかと思います。

新宿方面、名古屋方面から中央本線の特急列車が乗り入れることから、篠ノ井線ではなく「中央線」として認識されている方も多い路線です。

特急と普通列車がひしめく区間

この路線で特に運転本数が多いのは、塩尻〜松本の区間。 名古屋からの特急「しなの」号が1時間に1往復、新宿方面からの特急「あずさ」号も1時間に1往復の（特急だけで）計4本。 そのほか、岡谷・諏訪方面や木曽福島方面から松本へ向かう普通列車、塩尻〜松本間の区間運転の普通列車など、普通列車のバリエーションも多彩です。

朝の通勤・通学の時間帯は、1時間に14本もの列車が運行されています。

なぜか長時間停まる普通列車たち

大糸線と合流する松本駅や、中央本線が合流する塩尻駅。 こうした駅では、各方面からやってくる列車から乗り換える人のことを考慮してか、松本駅や塩尻駅で「10分以上停車する」という普通列車も時刻表で確認することができます。

今回は、そんな篠ノ井線（周辺）を走る、途中駅で長時間停車をする「残念な列車」を何本か紹介します。

文／渡辺雅史

編集／宇於崎凌

塩尻駅の「残念な列車」たち

1. 19分停車。後から来た普通列車に追いつかれる

松本 7:42発 → 中津川行

こちらは16分走って塩尻駅に7:58に到着すると、ここで8:17の出発時間まで19分停車します。 その間、特急列車に追い越されることはありません。

ですが、松本駅を8分後（7:50）に出発する普通列車に追いつかれます。さらに、松本駅を13分後（7:55）に出発する岡谷方面へ向かう普通列車にも追いつかれてしまいます。

2. 32分停車。特急2本＋普通・快速2本に抜かれる

松本 16:17発 → 中津川行

こちらも16:34に塩尻駅到着後、32分停車します。 その間に、特急「あずさ46号」、特急「しなの20号」に追いつかれるほか、松本駅を18分後に出発する快速みすず号（快速ですが、松本〜塩尻の間はすべての駅に停車）と、25分後に出発する岡谷方面へ向かう普通列車に追いつかれます。

3. 50分停車。最大6本の列車に追い越される

中津川 7:41発 → 松本行

この列車は9:42に塩尻駅に到着すると、10:32まで50分も停車します。 あと16〜17分走れば終点の松本駅なのですが、ここで50分も停車させられます。

その間に特急「しなの3号」、特急「あずさ3号」、特急「あずさ5号」と、岡谷方面からやってきた普通列車に追い越されます。 年末年始などの臨時列車が運転される季節には、さらに特急「しなの83号」、特急「あずさ75号」にも追い越されます。

5本の特急と1本の普通、計6本の列車に追い越されるのは、おそらく年末年始のこの列車だけでしょう。

4. （抜かされて、追いつく）変則的なダイヤ

中津川 10:00発 → 松本行

この列車は11:51に塩尻駅に到着すると14分停車。その間に特急「しなの7号」と岡谷方面からやってきた普通列車に追い越されます。

と、ここまでは前述の3本と似たようなパターン。 ですが、この列車、なんと塩尻駅を出発する22分前に出た長野行の普通列車に、松本駅で追いつくのです。

後から来た普通列車に追い越される「残念な列車」であり、先に出発した普通列車に追いつくという変則的な運行ダイヤは、他ではなかなか見ることができません。

なぜ、こんなダイヤが生まれたのか？

なぜ、このような塩尻駅の長時間停車や、普通列車同士の追い越しが当たり前のように起こっているのか。 ハッキリとした理由はわかりませんが、今回あげた4本の普通列車が走る区間に、要因があると推測できます。

松本 〜 塩尻：JR東日本

塩尻 〜 中津川：JR東海

会社の境目と「乗務員交代」

会社が変わるということは、境目である塩尻駅で運転士さんや車掌さんが交代します。その運転士さんや車掌さんの乗務ローテーションの関係で、すぐに出発できないという可能性があります。

「他社の車両」を運転する事情

また、中津川と松本を結ぶ列車には、JR東海の車両が使用されています。 普段運転している車両と仕様が異なる「別会社の車両」を運転するためには、ある程度の訓練が必要となります。

その訓練を終えている運転士さんでないとJR東日本の区間（塩尻〜松本）は運転できないので、運行ダイヤに余裕を持たせたいという事情もあるのでしょう。

「残念な列車」の、意外な楽しみ方

そんなわけで誕生したと思われる、普通列車に追いつかれまくる普通列車。 ですが、この列車には、この列車でしか味わえない（かもしれない）体験があります。

静寂と、日本一入口が狭い（？）そば屋

長時間停車の間に、乗客が1人もいなくなるという、他の列車に乗っていては経験できない静寂な時間を感じることができます。

また、塩尻駅の改札内には「日本一入口が狭い」と言われる立ち食いそば屋があり、そこで（50分もあれば）お腹を満たすことも余裕でできます。

あえて乗ってみる、という選択

6本の列車に追い越されるということも、なかなかできる体験ではありません。

タイムパフォーマンスが重視される今の世の中、あえて「乗り通す意味がない」列車に乗ると、何か見えることもあるかもしれません。 松本方面へ出かける用事がある際、お時間がありましたらぜひ乗っていただきたい列車です。

