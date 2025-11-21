『婦人公論』（2025年12月号）の料理連載「お料理歳時記」では、「みりんとスパイス」を特集！ まろやかな甘みで素材の持ち味を引き出してくれる、和食に欠かせない調味料、本みりん。実は、カルダモンやシナモンといった香辛料と相性がいいことを知っていますか。スパイスとみりんのマリアージュが楽しめる料理のアイデアを長尾智子さんに習います（撮影＝広瀬貴子 構成＝北村美香 編集協力＝角谷文治郎商店）

『山椒みりん麹』



『山椒みりん麹』の材料

■《 作りやすい分量と作り方 》

・みりん…大さじ3

・山椒粉…小さじ1/2

・米麹（乾燥）…大さじ2

・塩…少々

米麹はグラインダーなどで粉末状にする。ボウルに山椒粉、米麹、塩を入れて混ぜ、みりんを加えて混ぜる。グラインダーがない場合は全材料を合わせてからすり鉢でする。

＊煮込みや焼きものに。いつもの和食の煮ものをこれで。鶏肉にまぶしてフライパンで焼いたり、味噌や唐辛子を足して味変しても。米麹は粒のままでもいいが、粉末にすることで全体に味が染み渡る。まとめて粉末にして保存（夏以外は常温で）しておいても便利。

『鶏肉と大根の煮込み山椒みりん麹』



山椒の爽やかさに麹とみりんで旨みアップ『鶏肉と大根の煮込み山椒みりん麹』

■《 材料（4人分） 》

・鶏もも肉…大きめ1枚

・大根…中1/2本

・長ねぎ…2本

・山椒みりん麹…大さじ1

・塩…適量

■《 作り方 》

（１） 鶏肉の両面に塩を軽く振る。大根は3cmの輪切りにし、皮を厚めにむいて１切れを4等分する。皮は8mm幅に切り分ける。長ねぎは白い部分を3〜4cm長さに切る。鶏肉の塩を軽く洗い流して水気を拭き、ひと口大に切る。

（２） 鍋に鶏肉と大根を入れ、水１L（材料外）を注ぎ、中火にかける。煮立ってきたら火を弱め、アクを取り、15分ほど煮る。長ねぎと大根の皮を加えて、水800mL（材料外）を加える。軽くずらして蓋をし、弱火〜中火で20分ほど煮込む。

（３） 山椒みりん麹を加えて混ぜ、材料がほぼ浸かるくらいに水分を調整して5〜6分煮込む。味を見て、足りなければ塩を加え、器に盛る。

本誌ではもやしときくらげ、えびの和えもの、冬野菜の温サラダ梅唐辛子みりんソースでなど5種のレシピを掲載しています！

取材協力：角谷文治郎商店（http://www.mikawamirin.jp/）

