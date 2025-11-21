【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】毎日のように義実家に集まる風習、合わない＜第2話＞#4コマ母道場

とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？

第2話　息苦しい



【編集部コメント】

ユウカさんのご実家は同じ県内の離れた場所にあるそうなのですが、そこはかなり大きな都市。親戚もあちこちに散らばっていて、会う頻度は年に一度ほどなのだとか。そのため義実家のように親戚全員が近くに住み、毎日のように互いの家を行き来するのがカルチャーショックだったようです。大人しくて人と接するのが苦手なユウカさんにとって、密なお付き合いはちょっと重荷のようですね。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・みやび