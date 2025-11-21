きょうは広く晴れて、日中は過ごしやすい陽気になるでしょう。

【写真を見る】3連休の土日はお出かけ日和 月曜日は雲が広がり次第にすっきりしない天気に 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（11/21･昼）

正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。けさも冷え込みが強まりましたが、この時間の気温は13.7℃と、日差しが暖かく気温はぐんぐんと上がっています。

きょうは午後も、愛知県や三重県を中心に晴れるでしょう。沿岸部では、風の強まる所がある見込みです。



飛騨地方は雲が多く、北部では所々で雨が降るでしょう。

【最高気温】

最高気温は津で18℃、名古屋や豊橋、岐阜で17℃、高山では10℃の予想です。平野部ではきのうより2℃ほど高くなる所が多いでしょう。昼と夜の寒暖差にはご注意ください。

【週間予報】

土曜日や日曜日は、広く晴れるでしょう。日差しが暖かく、お出かけ日和になりそうです。3連休最終日の月曜日は雲が広がり、次第にすっきりしない天気になるでしょう。



来週火曜日は、各地で雨の降る時間がありそうです。この先も一日の寒暖差で体調を崩さないようお気をつけください。