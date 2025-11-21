¡Ö¤³¡¢¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡×à¶ËÈëºÆº§á36ºÐ½÷Í¥àÆ©¤±Æ©¤±Éô²°Ãå¥·¥ç¥Ã¥Èá¡Ö¤É¤³¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¡×¡Ö¶Ã¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¯¤·¤À¤±¸«¤»¤Á¤ã¤ª¤Ã¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿åºê°½½÷(36)¤¬¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î»É·ãÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ÚEu te amo¡Û¤«¤é¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¾¯¤·¤À¤±¸«¤»¤Á¤ã¤ª¤Ã¤È¡× ¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢27Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖEu te amo¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¹õ¤¤Æ©¤±Æ©¤±¤ÎÉô²°Ãå¤Ç¿§¤Ã¤Ý¤¤¥Ý¡¼¥º¤Ç¶À±Û¤·¤Ë¼«»£¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¡¢¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö¥ï¥ª¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¡×¡Ö¶Ã¤¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤ëÈþ¤·¤µ¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¶À¤ÎÃæ¤Ç¤·¤¿¤«¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¤Î¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åºê¤Ï2004Ç¯¤Ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤··ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£12Ç¯¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¡ÖÆÃÌ¿ÀïÂâ¥´¡¼¥Ð¥¹¥¿¡¼¥º¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¡¢Å¨ÁÈ¿¥¤Î´´Éô¡Ö¥¨¥¹¥±¥¤¥×¡×Ìò¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ìÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£16Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤¬¡¢17Ç¯¤ËÎ¥º§¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï¾®Ìø¥ë¥ß»Ò¤ÎAmeba¥Ö¥í¥°¤ÇºòÇ¯Ëö¤ËºÆº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£