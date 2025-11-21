山形県米沢市に住む７０代の女性がインスタグラムで知り合った人物からＬＩＮＥに誘導され投資を持ち掛けられ、暗号資産およそ１９００万円をだまし取られる詐欺被害がありました。

警察によりますと今年１月中旬、米沢市に住む７０代の女性がインスタグラムで韓国人男性を名乗る人物と知り合ったということです。

女性はメッセージのやり取りを続けるうち相手に好意を抱くようになり、その後ＬＩＮＥでやり取りをするようになりました。

女性は、相手から「私は今、投資をしています」「私はあなたのことを思っている」などと言われ、相手に教えてもらいながら暗号資産取引所に口座を開設しました。

そして、暗号資産およそ１８７５万円分を指定されたアドレスに送ったということです。

女性は相手からさらに暗号資産を送金するよう指示されたことから不審に思い、警察に相談して被害に気が付きました。

警察はＳＮＳなどで知り合った人から投資に勧誘されたら要注意だとして注意を呼び掛けています。