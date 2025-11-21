「盛り返せる自信がある」勝みなみの挽回する力 連続ボギー先行から後半ラッシュ
＜CMEグループ・ツアー選手権 初日◇20日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞ティショットを左の林に入れた2番、フェアウェイから大きくショートした3番と連続ボギーが先に来た。「どうなっちゃうんだろう…」。勝みなみは少しばかりの焦りがあったが、そんな心配は杞憂だった。後半に5つのバーディを奪って「69」。3アンダー・16位タイで最終戦を滑り出した。
【写真】世界1位のティティクルさんと山下さんが“ガールズトーク”
この挽回する力こそ、今年、「キャリアハイ」のシーズンを送ることができた大きな理由。「本調子ではない」という状態でも、抜群の安定感に自負がある。米3年目の今季はここまで26試合に出場し、トップ10入りは自己最多の6回。予選落ちはダブルス戦を含めて3試合のみと最少。底上げを実感するシーズンだった。「調子が悪くて最初にボギーを打ってしまうと、どうしてもバーディを取るのが難しくなってしまって、小さいゴルフになってしまう。（今年は）調子が悪くないから、盛り返せるっていう自信がある。ボギーを打っても後から挽回できるだろう、初日悪くても2日目取れるだろうって」122ヤードからピッチングウェッジで3メートルにつけた10番を皮切りに3連続バーディ。17番パー5では2オンに成功し、「10メートルくらいから入るかと思ったけれど…かすめていっちゃった」とイーグル逃しのバーディを奪った。バックナインでチャンスを量産し、納得の“31”。「気持ちよくラウンドできた。すごくいい流れで終われたのであしたにつながる」と声を弾ませた。かねて目標にしていた、ポイントランキング上位60人のみが出場できる「ご褒美な試合」の最終戦。優勝賞金400万ドル（約6億2000万円）の超高額大会で、楽しみたい気持ちも初優勝したい気持ちも併せ持つ。首位と5打差からのスタート。「いい位置で初日は終われた。きょうの3アンダー以上を目指して頑張りたい」。あすはバーディを先行させ、流れに乗っていきたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
頑張れ日本勢！ 最終戦の初日成績
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
破格の優勝賞金6.2億円…ゲットしたらどうする？ 「おいしいものを」「ディズニー世界制覇」「税金が…」
女子プロ愛用の“アイアンシャフト”を一斉調査！ 山下美夢有らが選んだモデルの特長は？
お嫁さんになってほしい女子プロランキング 1位〜10位大発表〔ランキング〕
この挽回する力こそ、今年、「キャリアハイ」のシーズンを送ることができた大きな理由。「本調子ではない」という状態でも、抜群の安定感に自負がある。米3年目の今季はここまで26試合に出場し、トップ10入りは自己最多の6回。予選落ちはダブルス戦を含めて3試合のみと最少。底上げを実感するシーズンだった。「調子が悪くて最初にボギーを打ってしまうと、どうしてもバーディを取るのが難しくなってしまって、小さいゴルフになってしまう。（今年は）調子が悪くないから、盛り返せるっていう自信がある。ボギーを打っても後から挽回できるだろう、初日悪くても2日目取れるだろうって」122ヤードからピッチングウェッジで3メートルにつけた10番を皮切りに3連続バーディ。17番パー5では2オンに成功し、「10メートルくらいから入るかと思ったけれど…かすめていっちゃった」とイーグル逃しのバーディを奪った。バックナインでチャンスを量産し、納得の“31”。「気持ちよくラウンドできた。すごくいい流れで終われたのであしたにつながる」と声を弾ませた。かねて目標にしていた、ポイントランキング上位60人のみが出場できる「ご褒美な試合」の最終戦。優勝賞金400万ドル（約6億2000万円）の超高額大会で、楽しみたい気持ちも初優勝したい気持ちも併せ持つ。首位と5打差からのスタート。「いい位置で初日は終われた。きょうの3アンダー以上を目指して頑張りたい」。あすはバーディを先行させ、流れに乗っていきたい。（文・笠井あかり）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
頑張れ日本勢！ 最終戦の初日成績
大会2日目の組み合わせ＆スタート時間
破格の優勝賞金6.2億円…ゲットしたらどうする？ 「おいしいものを」「ディズニー世界制覇」「税金が…」
女子プロ愛用の“アイアンシャフト”を一斉調査！ 山下美夢有らが選んだモデルの特長は？
お嫁さんになってほしい女子プロランキング 1位〜10位大発表〔ランキング〕