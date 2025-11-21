11月22日「いい夫婦の日」に合わせてwebアクションの夫婦マンガが無料になるキャンペーンを開催
【webアクション 夫婦のかたちキャンペーン】 開催期間：11月22日～12月5日12時
双葉社は、11月22日の「いい夫婦の日」に合わせて、webアクションで夫婦が登場する漫画の大量無料公開キャンペーン「webアクション 夫婦のかたちキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間は11月22日から12月5日12時まで。
キャンペーンでは福満しげゆき氏の「うちの妻ってどうでしょう？」、水瀬マユ氏「いとなみいとなめず」、ÖYSTER「新婚のいろはさん」など11作品合計289話が無料公開される。
対象作品（敬称略）
「うちの妻ってどうでしょう？」（福満しげゆき）
84話分無料
「いとなみいとなめず」（水瀬マユ）
83話分無料
「新婚のいろはさん」（ÖYSTER）
37話分無料
「あなたがしてくれなくても」（ハルノ晴）
23話分無料
「極限夫婦」（きづきあきら+サトウナンキ ）
16話分無料
「石神戦記」（古日向いろは）
13話分無料
「石田三成の妻は大変」（重野なおき）
10話分無料
「ハガネとわかば」（原作・渡辺こよ／作画・キザキ）
7話分無料
「バルバロ！」（岩浪れんじ）
6話分無料
「お守り女房」（山口カエ）
5話分無料
「狐面夫婦」（岩飛猫）
5話分無料