双葉社は、11月22日の「いい夫婦の日」に合わせて、webアクションで夫婦が登場する漫画の大量無料公開キャンペーン「webアクション 夫婦のかたちキャンペーン」を実施する。キャンペーン期間は11月22日から12月5日12時まで。

キャンペーンでは福満しげゆき氏の「うちの妻ってどうでしょう？」、水瀬マユ氏「いとなみいとなめず」、ÖYSTER「新婚のいろはさん」など11作品合計289話が無料公開される。

対象作品（敬称略）

「うちの妻ってどうでしょう？」（福満しげゆき）

84話分無料

「いとなみいとなめず」（水瀬マユ）

83話分無料

「新婚のいろはさん」（ÖYSTER）

37話分無料

「あなたがしてくれなくても」（ハルノ晴）

23話分無料

「極限夫婦」（きづきあきら+サトウナンキ ）

16話分無料

「石神戦記」（古日向いろは）

13話分無料

「石田三成の妻は大変」（重野なおき）

10話分無料

「ハガネとわかば」（原作・渡辺こよ／作画・キザキ）

7話分無料

「バルバロ！」（岩浪れんじ）

6話分無料

「お守り女房」（山口カエ）

5話分無料

「狐面夫婦」（岩飛猫）

5話分無料