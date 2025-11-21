山形県内で子どもに多くみられる「リンゴ病」の患者数が、３２週連続の警報レベルとなっています。

【写真を見る】おさまらない“リンゴ病”患者数 山形県内で猛威ふるい32週連続の警報レベルに

「伝染性紅斑」いわゆる「リンゴ病」は、微熱やかぜの症状などが出て両頬に赤い発疹が出るのが特徴で、子どもに多くみられます。

山形県衛生研究所によりますと、今月１０日から１６日までに県内２６の小児科定点医療機関から報告があった「リンゴ病」の患者数は前の週より１０人減少し５０人でした。

１定点あたりの患者数は１．９２人で、前の週から減少しているものの３２週連続の警報レベルとなっています。

保健所別では、最上で１５人、庄内で１４人、置賜で９人、山形市で８人、村山で４人と、村山を除く４つの保健所で警報レベルが続いています。

県によりますと「リンゴ病」の警報レベルが続いたのは２０１５年から１６年にかけての２４週が最長でここまで長引いているのは異例です。

「リンゴ病」の感染経路は、飛まつ感染や接触感染が知られています。

県は、換気やこまめな手洗い、適切なマスクの着用など感染対策を徹底するよう 呼びかけています。