新潟市が東京のIT企業と連携し、観光客の誘致に向けたノウハウの提供などを受けることになりました。



新潟市と連携するのは、IT技術を活用したコンサルティングなどを手掛けるNTTデータです。新しい観光資源の発掘やPR方法のブラッシュアップに向けて、同社の社員が市内を視察しました。



CoCoLo新潟では、お土産のトレンドや店ごとの客層をリサーチ。



■NTTデータ 古澤暁子さん

「東京から見たからこそわかる新潟の良さがあると思うので、うまく関係人口の創出に寄与できればと思う。」



■新潟市政策調整課 小泉仁美課長補佐

「いろんなところから注目してもらい、行ってみようという動機づけになると良い。」



今後は、新潟市とオンラインミーティングを重ねたうえで、知名度向上や誘客につながる方策をまとめる予定です。