『ガンダム ジークアクス』マチュのインナーセット新登場 ウエスト部分や背面の形状こだわる
アニメ『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』の主人公・マチュのインナーセットが登場した。21日正午より注文受付がスタートした。
【写真】胸のライン強調！マチュのインナーセット着用した女性モデルさん
劇中でマチュが着用しているインナーをイメージした商品で、ウエスト部分のデザインや、背面の形状など、細部までこだわったアイテムになっている。価格は8800円。
【サイズ】
M：バスト約79〜87cm ヒップ約87〜95cm
L：バスト約86〜94cm ヒップ約92〜100cm
LL：バスト約93〜101 ヒップ約97〜105cm
『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』は、宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハが、戦争難民の少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技「クランバトル」に巻き込まれるストーリー。
エントリーネーム「マチュ」を名乗るアマテは、GQuuuuuuX（ジークアクス）を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていき、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ＜ガンダム＞と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に現れ、世界は新たな時代を迎えようとしていた。
過去作のオマージュが盛り込まれたストーリー展開や、歴代キャラの登場など、往年のファンの心を掴み、SNSのトレンドを席巻するなど大きな話題を呼んでいた。
