サンリオは、サンリオショップとサンリオオンラインショップにて「2026年福袋」を12月1日より予約受付を開始する。種類は全7種で価格は各4,990円。

本商品はハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコをモチーフとした福袋。

オリジナル大容量トートバッグの中に、各キャラクターの2026年の年号入り干支ぬいぐるみ、マスコットホルダー、モコモコルームソックスなどが封入されている。

