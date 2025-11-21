サンリオ、「2026年福袋」をサンリオショップとサンリオオンラインショップにて12月1日より予約開始ハローキティ、マイメロディなど全7キャラクターがラインナップ
【サンリオ2026年福袋】 予約開始日：12月1日 お渡し開始日：12月26日～ 価格：各4,990円
サンリオは、サンリオショップとサンリオオンラインショップにて「2026年福袋」を12月1日より予約受付を開始する。種類は全7種で価格は各4,990円。
本商品はハローキティ、マイメロディ、リトルツインスターズ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミ、ポチャッコをモチーフとした福袋。
オリジナル大容量トートバッグの中に、各キャラクターの2026年の年号入り干支ぬいぐるみ、マスコットホルダー、モコモコルームソックスなどが封入されている。
毎年人気の福袋☆- サンリオ【公式】 (@sanrio_news) November 20, 2025
12/1（月）～サンリオショップとサンリオオンラインショップで予約受付がスタート！
今回は全7キャラがラインナップ★
トートバッグの中に干支ぬいぐるみのほか、素敵なグッズがいっぱい入っているよ♪
なくなり次第終了なのでチェックはお早めにね♡ https://t.co/OXcOQje09f pic.twitter.com/DsiofZRWMO
(C) 2025 SANRIO CO.,LTD.