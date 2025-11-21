高橋英樹、“健康維持の秘密”野菜たっぷり朝食を紹介 彩り豊かな2品に反響「素晴らしい」「盛りつけも色合いも綺麗」
俳優の高橋英樹（81）が20日、自身のブログを更新。彩り豊かなサラダと海藻酢を添えた“健康朝食”を紹介し、ファンの注目を集めている。
【写真】「体に良いですね」高橋英樹の野菜たっぷり“健康維持”に欠かせない朝食
高橋は「今朝はたっぷりサラダです」と報告し、ゆで卵、トマト、ブロッコリー、きゅうり、レタス、にんじんなどを盛り付けたボリュームたっぷりのサラダを公開した。「彩りも綺麗！」とつづり、自身のショットとともにオリーブオイルをかけたシンプルな味付けであることも明かしている。
さらに、「海藻も沢山です」と、もずく酢に玉ねぎ、わかめを合わせた海藻メニューを紹介。「毎朝 野菜いっぱいです」と述べ、体づくりのための朝食ルーティンを披露した。
サラダに海藻酢、ジュースやヨーグルトなどが並ぶ食卓の写真も掲載し、「健康維持にはこれらのメニューが私に合っています」と日々の積み重ねを語っている。
コメント欄には、「サラダと海藻たっぷりの朝食 体に良いですね」「盛りつけも色合いも綺麗」「英樹さんの健康維持のメニューを貫いてください」「たくさんの野菜 ミネラルも摂れますね」「たっぷりサラダと海藻酢とブルーベリーヨーグルトですね…美味しそうです」「いつもながら素晴らしいサラダですね」など、栄養バランスの取れた朝食に称賛の声が相次いでいた。
