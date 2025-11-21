今田美桜、今年の漢字は「走」 吉岡里帆らも活躍称える「かっこよかった！」
女優の今田美桜が21日、都内で開催された「年末ジャンボ宝くじ」「年末ジャンボミニ」発売記念イベントに、妻夫木聡、吉岡里帆、成田凌、矢本悠馬と共に出席。自身にとっての今年の漢字は「走」だと明かした。
【写真】「ジャンボきょうだい」が全員集合！
「年末ジャンボ宝くじ」と「年末ジャンボミニ」は、11月21日から12月23日まで全国で同時に発売。妻夫木、吉岡、成田、矢本、今田は「ジャンボきょうだい」として「ジャンボ宝くじ」のCMに出演している。
この日は「ジャンボきょうだい」それぞれが自身の「今年の漢字」を発表。今田は「走」という漢字を挙げ、「朝ドラの『あんぱん』はすごく足が速い役だったので本当にたくさん走りました」と振り返り「あとはなんといっても世界陸上のアシスタントという立場をやらせてもらって、すごい瞬間をたくさん見れました。今年はこれ一択でした」と明かした。吉岡は「本当に。偉かった！」と称え、妻夫木も「誇らしいです」とほほ笑んだ。
さらに「10億円でやりたい年越し」を答える場面で、妻夫木は「自分だけの紅白歌合戦」と回答。「大好きなアーティストの方々を呼んで、自分だけのオリジナル紅白歌合戦を」と声を弾ませ「今田美桜さんに司会をやっていただいて。そこでだいぶ使うかもしれない、お金（笑）」と笑った。今田も「そうですね」と笑い、妻夫木は「まけてくれよ、そこは！」とツッコミ。今田は「いやいや、ちゃんといただきます」とおちゃめに反応した。
また、「今年最も輝いた2025ベストオブジャンボきょうだい」を選ぶシーンで、妻夫木は「やっぱりこれは今田美桜ちゃん」と告白。吉岡たちも「異議なし！」とうなずき、吉岡は「美桜ちゃんががんばってるから『もっとがんばろう』って思いました。かっこよかった」と今田の活躍を称えていた。
