¡Úµð¿Í¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¤¬Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ØÄÉÅé¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¶·î£³Æü¤Ë£¸£¹ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿µð¿Í¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº¡¡¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤¬£²£±Æü¤Ë¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬ÄÉÅé¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤´ÀÂµî¤ÎÊó¤ËÀÜ¤·¡¢¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ä¤·¤Æ¤¤¿¤´¸ùÀÓ¤È¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤´³èÌö¡¢Ìîµå¤Ë·È¤ï¤ë°ì¿Í¤Î¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È²èÌÌ±Û¤·¤ËÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¿©»ö¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¤ª»Ñ¤Ë¸å¸÷¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¸«¤¨¤ëÊý¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ç¤â¤½¤Î¾×·â¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½éÂÐÌÌ»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤ò²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Ð¥È¥ó¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬»ä¤Î¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤Ï±Êµ×¤ËÉÔÌÇ¤À¤È¡¢Ì¤Íè±Ê¹å¡¢Ìîµå³¦¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¿ÍÊÁ¤È¸ùÀÓ¤¬¤µ¤ó¤¼¤ó¤Èµ±¤Â³¤±¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤È²ñ¿©¤ò½Å¤Í¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥Ö¥¹¤È³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤«¤é·ãÎå¤ò¼õ¤±¡¢¼Ö°Ø»Ò¤ËºÂ¤ëÄ¹Åè¤µ¤ó¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£