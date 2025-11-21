いただきます〜！


みきさんがしっかり10分で仕上げたハニーマスタード唐揚げ＆小山さんのデコレーションセンスが光るネコちゃんケーキを実食！お味はいかに？

２人：いただきま〜す！

小山：まずはハニーマスタード唐揚げ。ハニーマスタードが流行ってるんだよね？

みきママ：そうそう。ファミレスのメニューとかでも見かけるよ。

小山：（味わって）めっちゃうまいやん！

（一同拍手）

小山さん「いっぱい食べて帰ろ〜♪」


みきママ：よかった〜！　鶏胸肉を使っているけど、どう？

小山：パサパサ感がないし、柔らかくてめっちゃうまい。

みきママ：よかった。鶏むね肉は火を通しすぎず、弱めの中火で蓋をして片面4分ずつ焼くのがポイント！蓋をしないと、いつまでたっても火が通らないし、4分以上焼くとかたくなっちゃうの。

小山：（黙々と唐揚げを食べ続ける）

みきママ：箸が止まらないじゃん（笑）。

小山：タンパク質がたくさん摂れてうれしいね♪　しかし、これ10分でできるのすごいなぁ。10分なら、俺も作ってみたいって思える！　どうやって作るんだっけ！？

みきママ：あとでLINEする！（笑）　皆さんは記事の最後にレシピ載せているので見てください。

ケーキは切らずに食べちゃいます


みきママ：さぁ次は、ネコちゃんケーキ。スプーンで大胆にいっちゃう！？　食べ方のお手本見せようか？

小山：お願いします。

みきママ：一番大きいスプーンで、ガバッとすくって、こうっ！！！（とケーキを頬張る）

小山：うわぁ〜！！！

大きなスプーンでガブッ！


みきママ：めっちゃおいし〜！！！　慶ちゃんも召し上がれ。

小山：いただきま〜す。

小山さんもスプーンで実食


小山：（味わって）ん〜〜！

みきママ：どう！？

「ん〜〜！」これがアイドルのケーキの食べ方!


小山：甘ぁっ！！！！！（笑）

（一同爆笑）

カメラ目線を忘れずにパクッ


甘くて、うまい！


みきママ：生クリームとプリンって相性抜群じゃない？　私、プリン屋さんでアルバイトしたことがあって、プリンケーキも大好きなんだよね。

小山：うまいよ。ただ、これは一年に一回くらいで食べたいケーキだなぁ（笑）。

みきママ：甘さ控えめのレシピにしたつもりなんだけど、そんなに糖質制限してたんだね（笑）。

糖質制限中の小山さんは甘さに敏感


みきママ：しかし、慶ちゃんがデコレーションしたネコ、改めて見てもホントにかわいくないなぁ。

小山：（まじまじと見て）まぁ、目がちょっと怖い？（笑）　でもインパクトがあって最高のデコレーションでしょ！

みきママ：よくそんなに自信満々になれるよ（笑）。

鶏胸肉は火入れ時間に気をつけるのが鉄則！


10分で完成！　ハニーマスタード唐揚げ

＜材料＞2人分

鶏胸肉 …2枚（600g）

千切りキャベツ…お好みで

A

醤油…大さじ2

酒…大さじ2

おろしにんにく、おろし生姜…各大さじ1/2

片栗粉 …大さじ5

B

粒マスタード…大さじ4

はちみつ…大さじ3

醤油…大さじ1

顆粒コンソメ…小さじ1/4

＜作り方＞

（1）鶏肉をハサミで食べやすい大きさで切り、Aを入れて揉み込み、片栗粉をつけて油を大さじ1杯回し入れたフライパンに並べ、弱めの中火で蓋をして片面4分ずつ揚げ焼きする。千切り、キャベツをのせたお皿に盛る。

（2）Bを別の容器に入れて混ぜ、1にかけて食べる。

※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。

材料が揃えばほぼ完成（！？）の嬉しいレシピです


慶ちゃん大好き！　ネコちゃんケーキ

＜材料＞

市販のスポンジケーキ…1台

市販のプリン…2つ

生クリーム…2つ（400 CC）

砂糖…大さじ2

チョコペン…2つ

ピンクのチョコペン…2つ

ねこの耳用に三角クッキー…2つ

ヒゲ用にチョコレート菓子…お好みで

＜作り方＞

（1）市販のスポンジケーキを半分に切り、半分にやわらかめの分立てに泡立てた生クリーム（砂糖を加える）とプリンのせ、生地を重ねる。

（2）全体に残りの生クリームを塗り、チョコペンやお菓子で自由にでデコレーションする。

