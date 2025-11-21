「よくそんなに自信満々になれるよ…」NEWS小山慶一郎のセンスに姉・みきママあきれ顔!?
みきさんがしっかり10分で仕上げたハニーマスタード唐揚げ＆小山さんのデコレーションセンスが光るネコちゃんケーキを実食！お味はいかに？
２人：いただきま〜す！
小山：まずはハニーマスタード唐揚げ。ハニーマスタードが流行ってるんだよね？
みきママ：そうそう。ファミレスのメニューとかでも見かけるよ。
小山：（味わって）めっちゃうまいやん！
（一同拍手）
小山：パサパサ感がないし、柔らかくてめっちゃうまい。
みきママ：よかった。鶏むね肉は火を通しすぎず、弱めの中火で蓋をして片面4分ずつ焼くのがポイント！蓋をしないと、いつまでたっても火が通らないし、4分以上焼くとかたくなっちゃうの。
小山：（黙々と唐揚げを食べ続ける）
みきママ：箸が止まらないじゃん（笑）。
小山：タンパク質がたくさん摂れてうれしいね♪ しかし、これ10分でできるのすごいなぁ。10分なら、俺も作ってみたいって思える！ どうやって作るんだっけ！？
みきママ：あとでLINEする！（笑） 皆さんは記事の最後にレシピ載せているので見てください。
みきママ：さぁ次は、ネコちゃんケーキ。スプーンで大胆にいっちゃう！？ 食べ方のお手本見せようか？
小山：お願いします。
みきママ：一番大きいスプーンで、ガバッとすくって、こうっ！！！（とケーキを頬張る）
小山：うわぁ〜！！！
みきママ：めっちゃおいし〜！！！ 慶ちゃんも召し上がれ。
小山：いただきま〜す。
小山：（味わって）ん〜〜！
みきママ：どう！？
小山：甘ぁっ！！！！！（笑）
（一同爆笑）
みきママ：生クリームとプリンって相性抜群じゃない？ 私、プリン屋さんでアルバイトしたことがあって、プリンケーキも大好きなんだよね。
小山：うまいよ。ただ、これは一年に一回くらいで食べたいケーキだなぁ（笑）。
みきママ：甘さ控えめのレシピにしたつもりなんだけど、そんなに糖質制限してたんだね（笑）。
みきママ：しかし、慶ちゃんがデコレーションしたネコ、改めて見てもホントにかわいくないなぁ。
小山：（まじまじと見て）まぁ、目がちょっと怖い？（笑） でもインパクトがあって最高のデコレーションでしょ！
みきママ：よくそんなに自信満々になれるよ（笑）。
10分で完成！ ハニーマスタード唐揚げ
＜材料＞2人分
鶏胸肉 …2枚（600g）
千切りキャベツ…お好みで
A
醤油…大さじ2
酒…大さじ2
おろしにんにく、おろし生姜…各大さじ1/2
片栗粉 …大さじ5
B
粒マスタード…大さじ4
はちみつ…大さじ3
醤油…大さじ1
顆粒コンソメ…小さじ1/4
＜作り方＞
（1）鶏肉をハサミで食べやすい大きさで切り、Aを入れて揉み込み、片栗粉をつけて油を大さじ1杯回し入れたフライパンに並べ、弱めの中火で蓋をして片面4分ずつ揚げ焼きする。千切り、キャベツをのせたお皿に盛る。
（2）Bを別の容器に入れて混ぜ、1にかけて食べる。
※はちみつを使っているので、1歳未満の乳児には食べさせないでください。
慶ちゃん大好き！ ネコちゃんケーキ
＜材料＞
市販のスポンジケーキ…1台
市販のプリン…2つ
生クリーム…2つ（400 CC）
砂糖…大さじ2
チョコペン…2つ
ピンクのチョコペン…2つ
ねこの耳用に三角クッキー…2つ
ヒゲ用にチョコレート菓子…お好みで
＜作り方＞
（1）市販のスポンジケーキを半分に切り、半分にやわらかめの分立てに泡立てた生クリーム（砂糖を加える）とプリンのせ、生地を重ねる。
（2）全体に残りの生クリームを塗り、チョコペンやお菓子で自由にでデコレーションする。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
