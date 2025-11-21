じっと見つめる白猫


【写真を見る】これぞ完璧な「待て」…⁉ そろって指示を聞く姿が可愛すぎる2匹

白猫の姉妹が並んで座り、まっすぐに飼い主のお父さんを見つめています。

この姿だけでもとても可愛らしいのですが、実は「待て」の練習中…⁉︎

そんな2匹の様子を投稿した写真が、SNSで話題になっています。

「待て」を練習中なのは犬ではなくて…


「"待て"を習わされる猫」というコメントとともに載せられていたのは、飼い猫の「ぽむりんちゃん」と「ぽわたんちゃん」。

真っ白な毛並みが美しい4歳の姉妹です。

ちょこんとお座りする様子がなんとも愛らしく、その姿に癒されます。

Xに投稿したのは、ぽむりんとぽわたん（@pom_powa_nyan）さん。

お父さんとぽむりんちゃん・ぽわたんちゃんの夜の寛ぎ時間を、娘さんが撮影した1コマだそうです。

犬じゃないニャー！


右手を出して「待て」と合図するお父さんの顔をじっと見つめる2匹の姿に、「待て、は犬がするものだニャー」「賢い！」「可愛すぎる」とのコメントが寄せられました。

投稿主さんに今回のポストへの反響をお伺いすると、

「6万以上の"いいね"が付きびっくりしています。仲良く待てして偉いね〜って言って頂けて毎回嬉しく感じています。

父は私が投稿したことを知らなかったので後から見せたら笑っていました」

とのことでした。

仲の良いご家族の様子も想像できて、思わずほっこりしました。

この後、「待て」が習得できたかというと、

「父はぽむぽわに夜にこっそり少しのおやつをあげているので、夜になると1階に行き、父のそばにぴったりマークし見つめています。

その時に"待て"を教えているみたいで、投稿した写真の様にちゃんと"待て"をしています」

「しっかり待っているようですが猫なので、何にゃんだ？みたいなおとぼけ顔なリアクションでもあります」と教えてくださいました。

「待て」は成功していたんですね！こっそりおやつをあげるお父様と、とっても賢いふたりのエピソードを聞いて、心が温まりました。

ぴったり収まるシンクロするふたり


ぽむりんちゃん・ぽわたんちゃんは、いつでも一緒で普段から仲良し。

姉妹ということもあり、動きや表情がよくシンクロしているそうです。

投稿主さんが「待て」の写真を見たときも、

「またシンクロして"待て"してる…。本当によくシンクロしてるのでもう驚きはしませんが、やはり可愛い」

と思ったそうです。

さすが姉妹♪


普段のふたりの性格について伺うと、

「ぽむりんは甘えん坊、ぽわたんはツンデレです。

でも気がつけば一緒にいます。一緒に引き取って良かったといつも思っています」

とのことでした。

やさしいご家族のもとで一緒に暮らせて、ふたりとも本当に幸せそうです。

最近はキャットタワーを新たに購入されたそうですが、四段あるなかでいつも上段に2匹でいて、狭いスペースで過ごしているそうです。

別の段でのびのびと過ごすよりも、2匹一緒にいたいんですね…！寄り添う姿に癒されます。

4段あるのに、いつも同じ場所♡


ぽむりんとぽわたん（@pom_powa_nyan）さんのXでは、シンクロする2匹の仲睦まじい日常が投稿されています。

ぜひチェックしてみてくださいね♪

文＝早川みどり